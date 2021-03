Un partenariat au service de la relève entrepreneuriale en environnement et en technologies propres

QUÉBEC, le 23 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'Institut national de la recherche scientifique (INRS) et 2 Degrés, un incubateur de jeunes pousses dans le domaine de l'environnement et des technologies propres, officialisent un partenariat qui permettra à la relève entrepreneuriale de bénéficier de l'expertise scientifique des membres du corps professoral de l'établissement universitaire pour mettre sur pied des entreprises. Cet accès privilégié à la science et aux données de la recherche assurera aux leaders entrepreneurs la création d'entreprises innovantes et à la fine pointe des nouvelles technologies.

Le partenariat avec 2 Degrés s'inscrit dans la mission de l'INRS depuis 50 ans d'accroître la mobilisation et le transfert des connaissances issues de ses recherches. Cette collaboration est d'autant plus intéressante que les activités de 2 Degrés participeront au développement de filières vertes pour lesquelles de nombreuses expertises et infrastructures de recherche de l'INRS peuvent être mises à contribution.

L'INRS est le premier établissement universitaire à officialiser un tel partenariat avec l'incubateur. « En tant que partenaire fondateur de 2 Degrés et acteur clé dans l'écosystème de recherche et des technologies en environnement, l'INRS est heureux de mettre ses infrastructures de pointe et son expertise de haut niveau à la disposition de la relève entrepreneuriale dans un domaine prioritaire pour notre société, souligne le directeur général de l'INRS, Luc-Alain Giraldeau. Ce partenariat prometteur contribuera de façon concrète au dynamisme et à l'essor économique et social du Québec. »

Fondé en 2020, 2 Degrés a pour rôle de mettre en relation des entrepreneures et entrepreneurs avec un large réseau de partenaires d'affaires et de collaboratrices et collaborateurs exclusifs pour assurer la croissance et le développement de jeunes pousses dans un secteur bien précis : l'environnement et les technologies propres. Ce riche réseau offre un accompagnement soutenu, personnalisé et spécialisé, et contribue au bon démarrage d'entreprises.

« Les technologies propres, en plus de lutter contre les changements climatiques, sont l'occasion d'affaires de notre génération ! Il n'y aura jamais un meilleur moment pour concerter nos plus grandes forces et lancer des projets d'impact, mentionne le directeur général et cofondateur de 2 Degrés, Alexandre Guindon. Je suis fier de faire partie de ce projet porteur qui répond à des préoccupations grandissantes des organisations et qui contribuera à accélérer le développement économique dans une perspective de réduction de l'empreinte carbone de nos activités. »

Des infrastructures de recherche au service de l'innovation

Les leaders entrepreneurs sélectionnés auront accès aux infrastructures de pointe de l'INRS et bénéficieront des conseils et de l'accompagnement d'une ou d'un mentor scientifique. Les professeurs de l'INRS au Centre Eau Terre Environnement, Kokou Adjallé, Jean-François Blais, Patrick Drogui, Louis-César Pasquier et André St-Hilaire participeront aux premiers maillages. Ceux-ci effectuent des recherches dans les domaines des biotechnologies environnementales, de l'assainissement et de la décontamination, du traitement des eaux des services, du stockage et de l'utilisation du CO 2 ainsi que de l'hydrologie statistique. Ces éventuelles collaborations favoriseront l'essor de nouvelles entreprises et la création d'innovations porteuses.

Les équipements, les infrastructures et les laboratoires spécialisés répondant aux besoins des entrepreneures et entrepreneurs serviront au processus créateur de technologies propres, du développement à la validation, en passant par les tests, l'essaimage et le prototypage. « En ouvrant nos espaces de recherche à la relève entrepreneuriale, nous lui offrons l'accès à des savoirs et à des outils technologiques, souligne le professeur de l'INRS, André St-Hilaire. Cette collaboration est également l'occasion pour nous de former les membres étudiants et chercheurs par des expériences et des exemples concrets. »

« Pour les membres du corps professoral de l'INRS et leurs équipes, ce partenariat est l'occasion de faire croître l'expertise de l'Institut dans le domaine de l'énergie propre. De plus, collaborer avec de jeunes pousses ajoute un dynamisme au processus de recherche. Cette entente représente bien ce que nous voulons soutenir à l'INRS, puisque toute la force des travaux interdisciplinaires est mise en valeur », conclut la directrice scientifique de l'établissement, Pascale Champagne.

À propos de l'INRS

L' INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Québec et au Canada en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement , Énergie Matériaux Télécommunications , Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie . Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel.

Twitter

Facebook

SOURCE Institut National de la recherche scientifique (INRS)

Renseignements: Sophie Laberge, Service des communications de l'INRS, 514 771-8256, [email protected]

Liens connexes

http://www.inrs.ca/