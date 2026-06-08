Un parlement ouvert : une programmation grand public gratuite tout l'été!

QUÉBEC, le 8 juin 2026 /CNW/ - L'Assemblée nationale du Québec dévoile sa programmation estivale 2026, une occasion pour la population de profiter des activités gratuites tout en (re)découvrant le parlement autrement. Tout l'été, le parlement se transforme en un lieu de partage et de culture!

Des rendez-vous gratuits et incontournables

Fête nationale du Québec, 24 juin : Commencez l'été en force dans une ambiance conviviale et festive grâce à une foule d'activités gratuites, de visites guidées et d'animation pour toute la famille.

Yoga extérieur : Joignez-vous à nous pour des séances de yoga en plein air dans les jardins du parlement. Un cadre apaisant et inspirant!

Thé au parlement : Cette activité phare de l'été 2024 est de retour dans une formule renouvelée. Venez prendre le thé et dégustez une douceur sucrée préparée par le restaurant Le Parlementaire. Cette activité est précédée d'une visite guidée du nouvel espace Femmes engagées.

Contes au crépuscule : À la tombée du jour, les terrains s'animent au rythme des récits du conteur Gédéon Lavoix-DuNord. Une soirée à vivre en famille!

Cabaret de cirque : Le Camion d'intervention artistique (CIART), c'est un véritable camion de pompiers transformé en scène de cirque mobile. À plus de 30 mètres dans les airs, les artistes défient la gravité dans une série de numéros acrobatiques spectaculaires portés par un maître de cérémonie.

Vivre le parlement toute la saison

L'Assemblée nationale invite également la population à profiter de son offre régulière, gratuite et accessible : visites guidées du parlement, de sa Bibliothèque et de ses jardins, visites libres et expositions mettant en valeur l'histoire et le patrimoine du Québec. Qu'attendez-vous pour planifier votre visite?

De plus, véritable vitrine des talents d'ici, la Boutique de l'Assemblée nationale propose plus de 75 % de produits du Québec.

Pour connaître tous les détails, visitez le site Web de l'Assemblée nationale du Québec.

L'Assemblée nationale du Québec en quelques chiffres

L'Assemblée nationale a accueilli près de 144 000 visiteuses et visiteurs entre le 1 er avril 2025 et le 31 mars 2026.

visiteuses et visiteurs entre le 1 avril 2025 et le 31 mars 2026. Au cours de la même période, près de 7 700 personnes ont participé aux activités gratuites de la Programmation citoyenne.

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Source et renseignements : Béatrice Zacharie, Assemblée nationale du Québec, Conseillère en communication et relations médias, Téléphone : 418 808-4102, Courriel : [email protected]