Un outil concret pour appuyer la prévention - Mise en ligne d'un tableau de bord sur l'état de santé de la population québécoise

QUÉBEC, le 25 mai 2026 /CNW/ - Un nouveau tableau de bord permet désormais de suivre, en quelques clics, l'état de santé de la population québécoise et les facteurs qui l'influencent.

La ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, souligne la mise en ligne de cet outil qui rend disponibles des données clés sur les grandes tendances en matière de santé.

Accessible dès maintenant, ce tableau de bord interactif regroupe des informations fiables sur les habitudes de vie, comme le tabagisme et le niveau d'activité physique, ainsi que sur la prévalence de certaines maladies chroniques, notamment le diabète, l'asthme, les maladies cardiovasculaires et le cancer.

Ce nouvel outil s'inscrit dans la volonté du gouvernement de mettre la prévention au cœur de ses actions. En rendant ces données accessibles à tous, il vise à sensibiliser la population à l'importance d'adopter de saines habitudes de vie, tout en permettant de suivre l'évolution de la situation.

Citation :

« Avec ce tableau de bord, nous offrons aux Québécoises et aux Québécois un accès simple, clair et transparent à des données concrètes sur notre état de santé. C'est un outil qui nous permet à la fois de mieux comprendre les enjeux, de nous mobiliser collectivement et de guider nos actions pour améliorer durablement la santé de la population. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

Le tableau de bord constitue également un levier important pour les acteurs du réseau de la santé et des services sociaux, les partenaires et les décideurs, en facilitant une prise de décision basée sur des données probantes et en soutenant l'amélioration continue des interventions.

Rappelons que le plan d'action gouvernemental 2026-2031 - Unir nos forces pour mieux prévenir de la Stratégie nationale de prévention en santé 2025-2035 a été lancé le 11 mai dernier. Il mettra en œuvre 54 mesures au cours des cinq prochaines années pour améliorer la santé et le bien-être de la population québécoise et contribuer à la pérennité du système de santé et de services sociaux.

Lien connexe :

Pour consulter le tableau de bord : Tableau de bord de la santé et des services sociaux.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Source : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Tél. : 514 554-4170