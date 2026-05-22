Pour assurer le transfert des prescriptions électroniques en pharmacie - Une solution temporaire pour prolonger la plateforme PrescripTIon

QUÉBEC, le 22 mai 2026 /CNW/ - Afin de soutenir l'utilisation de la plateforme PrescripTIon pour le transfert des prescriptions en pharmacie et ainsi préserver les gains réalisés en matière d'efficacité et de réduction du recours au télécopieur, une solution temporaire a été trouvée avec le gouvernement fédéral afin de prolonger le projet pilote de trois mois. C'est ce qu'a annoncé la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger.

Rappelons qu'Inforoute Santé du Canada a annoncé la fin de la plateforme PrescripTIon à l'échelle canadienne à la suite d'un arrêt du financement du projet par Santé Canada. La mise hors service était prévue pour le 29 mai 2026. Ce projet a été mis en place au Québec sous le nom de PrescripTIon Québec.

Un délai supplémentaire donnera le temps nécessaire aux équipes respectives pour s'entendre sur une poursuite du projet à plus long terme, ainsi que sur un élargissement à l'ensemble du territoire québécois. Ce projet a reçu un accueil très favorable dans la région où il a été mis en place, facilitant vraiment le travail des pharmaciens et des pharmaciennes.

Citation :

« Je suis très heureuse de ce dénouement positif à court terme, et je souhaite que les discussions menées avec le fédéral portent leurs fruits pour une suite pérenne. Cette plateforme apporte des gains énormes en matière de temps et d'efficacité à nos pharmaciennes et pharmaciens, et un retour à des technologies plus archaïques n'est pas envisageable. Tous nos efforts des derniers mois visent à moderniser notre système de santé, notamment avec le Dossier santé numérique. Nous voulons être cohérents dans nos actions et dans ce sur quoi nous misons pour nous tourner vers l'avenir en matière de santé. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

Avant l'annonce de son arrêt, le projet PrescripTIon Québec devait être étendu à 1 900 pharmacies du Québec d'ici 2027-2028.

Le projet pilote comprend actuellement huit cliniques (138 médecins) et 14 pharmacies de l'Estrie.

PrescripTIon est un pilier important de la transformation numérique du réseau. Le ministère de la Santé et des Services sociaux est conscient de son importance. Pour cette raison, ce dernier et Santé Québec travaillent à trouver des solutions pour éviter tout bris de services et permettre la poursuite de l'évolution de la prescription électronique au Québec.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Source : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Tél. : 514 554-4170