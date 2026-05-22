/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse concernant la formation du personnel clinique du CISSS Bas-Saint-Laurent/
Nouvelles fournies parCabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants
22 mai, 2026, 06:00 ET
QUÉBEC, le 21 mai 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, procédera, au nom de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, à une annonce concernant la formation du personnel clinique du CISSS du Bas-Saint-Laurent.
Accréditation obligatoire
Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à l'adresse courriel [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.
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DATE :
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Le vendredi 22 mai 2026
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HEURE :
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8 h 30
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LIEU :
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Rimouski*
SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants
Pour renseignements : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 514 554-4170
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