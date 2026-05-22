/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse concernant la formation du personnel clinique du CISSS Bas-Saint-Laurent/

QUÉBEC, le 21 mai 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, procédera, au nom de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, à une annonce concernant la formation du personnel clinique du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Accréditation obligatoire

Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à l'adresse courriel [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

DATE : Le vendredi 22 mai 2026 HEURE : 8 h 30 LIEU : Rimouski*

*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Pour renseignements : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 514 554-4170