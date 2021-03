Un nouvel outil interactif aide les utilisateurs à mieux comprendre les répercussions des fermetures d'écoles causées par la COVID-19 sur les jeunes Canadiens

OTTAWA, ON, le 23 mars 2021 /CNW/ - Statistique Canada, en partenariat avec Les enfants d'abord Canada, une organisation nationale qui mobilise une alliance d'organismes de bienfaisance pour les enfants, d'hôpitaux et d'instituts de recherche, a lancé un nouvel outil en ligne visant à fournir des renseignements fondés sur des données au sujet des répercussions des fermetures d'écoles causées par la pandémie sur les enfants et les jeunes.

Alors que la pandémie de COVID-19 continue d'affecter les communautés et les familles à travers le pays, les décideurs politiques ont utilisé des approches d'apprentissage à distance et ont temporairement fermé les écoles afin de freiner la propagation du virus. Bien que ces mesures visent à réduire le nombre de cas et de décès liés au COVID-19, les fermetures d'écoles et d'autres restrictions liées à la pandémie pourraient avoir des conséquences involontaires sur les 5,7 millions d'enfants et de jeunes fréquentant l'école primaire ou secondaire au Canada. Les répercussions possibles pourraient comprendre un isolement social accru, une détérioration de la santé mentale, des pertes d'apprentissage, de l'insécurité alimentaire et une vulnérabilité aux mauvais traitements.

L'outil Fermetures d'écoles et COVID-19 : outil interactif rassemble des données existantes sur les enfants et les jeunes que l'on savait déjà vulnérables avant la pandémie, ainsi que des données disponibles sur les répercussions des fermetures temporaires d'écoles sur les jeunes Canadiens. Cet outil, qui comprend des cartes interactives indiquant l'emplacement des communautés vulnérables, fournit aux décideurs, aux dirigeants de l'industrie, aux enseignants et aux parents un point d'accès unique aux données de Statistique Canada sur le sujet.

L'outil est le résultat d'un partenariat entre Statistique Canada et Les enfants d'abord Canada, qui se sont associés pour trouver des façons efficaces d'utiliser les données existantes pour mieux comprendre les répercussions potentielles des fermetures d'écoles sur les enfants et les jeunes. Un événement virtuel s'est tenu en février pour recueillir des commentaires et consulter les parties intéressées sur les moyens d'adapter l'outil à leurs besoins.

Citations

« Je tiens à remercier notre partenaire, Les enfants d'abord Canada, pour son engagement et sa collaboration qui ont permis d'élaborer cet outil. Ensemble, nous avons organisé un marathon de programmation sur le thème des enfants et de la COVID-19 afin de fournir aux décideurs des renseignements qui les aideront à relever les défis auxquels ils doivent faire face aujourd'hui. Grâce à cette collaboration, nous avons créé un outil qui rassemble les données pertinentes en un seul endroit accessible à tous. Nous remercions tous ceux qui ont contribué à chaque phase de ce projet. Nous soulignons également l'intérêt continu de chacun à améliorer l'éducation, la santé et le bien-être de nos enfants et de nos jeunes. »

- Lynn Barr-Telford, statisticienne en chef adjointe, Statistique Canada

« Ce fut un honneur pour Les enfants d'abord Canada de s'associer à ce projet, à la demande de Statistique Canada. La conception de ce nouvel outil est le fruit d'un effort de collaboration visant à utiliser les données sur la santé et le bien-être des enfants au Canada afin d'éclairer l'élaboration des politiques et des programmes destinés à atténuer les répercussions des fermetures d'écoles sur les enfants. Tout au long de la pandémie, les enfants et les jeunes ont été touchés de manière disproportionnée par les restrictions imposées en raison de la COVID-19 qui ont menacé leur réussite scolaire, leur santé mentale, leur protection contre la violence et leur sécurité alimentaire. Nous espérons que ce nouvel outil contribuera à alléger le poids de la pandémie sur les enfants. »

- Sara Austin, fondatrice et directrice générale, Les enfants d'abord Canada

SOURCE Statistique Canada

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec les Relations avec les médias au 613-951-4636 ([email protected]) ou avec Les enfants d'abord Canada (http://childrenfirstcanada.org/).

Liens connexes

www.statcan.gc.ca