Un nouvel organisme pour favoriser la certification des forêts privées du Québec

LONGUEUIL, QC, le 28 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des producteurs forestiers du Québec, le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie et le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec unissent leurs efforts pour créer l'organisme provincial Forêts privées certifiées du Québec afin de favoriser la certification des activités d'aménagement forestier dans les boisés privés.

Le nouvel organisme permettra la mise en commun de l'expertise et des ressources œuvrant à la certification forestière en unifiant les initiatives régionales sous un même certificat de la norme du Forest Stewardship Council (FSC)®. Les régions de la Gaspésie, de la Montérégie et de l'Estrie sont parmi les précurseurs dans la certification des forêts privées du Québec. « Le regroupement des propriétaires et de leurs conseillers forestiers permet de réduire les coûts de certification, de faciliter l'atteinte des exigences et ainsi d'accroître son accessibilité », a indiqué M. Martin Larrivée, directeur général du Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec.

Pour Mme Katherine Court, directrice générale du Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie, « les propriétaires et les MRC qui participent retirent une grande fierté de démontrer que la gestion de leurs boisés répond aux plus hauts standards environnementaux. L'initiative supporte également l'industrie forestière régionale puisque la certification forestière permet aux consommateurs de reconnaître les produits forestiers issus de pratiques forestières respectant des normes d'aménagement durable des forêts ».

Le certificat de groupe pour les activités d'aménagement forestier et de chaîne de traçabilité selon le FSC®, certificat numéro FSC-C015405, est détenu par Forêts privées certifiées du Québec et couvre près de 200 000 hectares de forêts en Estrie, en Montérégie et en Gaspésie. L'initiative a nécessité l'implication étroite de 10 groupements forestiers et conseillers forestiers. Elle regroupe plus de 2 500 propriétaires de boisés, la Forêt communautaire Hereford ainsi que les MRC Avignon, Bonaventure, La Côte-de-Gaspé et Le Rocher-Percé.

À propos des Forêts privées certifiées du Québec

Les Forêts privées certifiées du Québec sont un organisme provincial créé afin de favoriser la certification forestière des boisés privés. L'organisme détient un certificat de groupe pour les activités d'aménagement forestier et de chaîne de traçabilité selon le Forest Stewardship Council®, certificat numéro FSC-C015405, d'une superficie forestière de près de 200 000 ha.

SOURCE Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ)

Renseignements: Pour la région de la Gaspésie: Katherine Court, Directrice générale, Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie, T. 418 392-7724, poste 234, [email protected], spfgaspesie.com; Pour les régions de l'Estrie et de la Montérégie: Martin Larrivée, ing.f., Directeur général, Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec, T. 819 346-8905, poste 115, [email protected], spbestrie.qc.ca; Pour les autres régions du Québec: Marc-André Rhéaume, ing.f., Directeur général adjoint, Fédération des producteurs forestiers du Québec, T. 450 679-0530, poste 8201, [email protected], foretprivee.ca

Liens connexes

http://www.foretprivee.ca/