RÉGION DE HALTON, ON, le 16 oct. 2023 /CNW/ - Les forêts et les arbres captent et stockent le carbone, ce qui en fait une solution climatique naturelle efficace. En outre, les arbres purifient l'air que nous respirons, améliorent la qualité de l'eau, favorisent la biodiversité et améliorent notre bien-être. La plantation de deux milliards d'arbres au cours de la prochaine décennie est un élément crucial du plan climatique du Canada, et le gouvernement du Canada continue de travailler avec les provinces, les territoires, des organismes non gouvernementaux, les collectivités locales et les peuples autochtones.

Le député de Milton, Adam van Koeverden, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, l'Office de protection de la nature de la région de Halton et Trees for Halton Hills ont aujourd'hui annoncé un investissement commun de plus de 1,6 million de dollars dans deux projets devant permettre de planter plus de 122 345 arbres dans la région de Halton.

Durant deux ans, l'Office de protection de la nature de la région de Halton et Trees for Halton Hills s'emploieront à étendre le couvert arboré des villes de la région. L'office plantera 120 020 arbres dans tout le bassin versant de la région, y compris dans des zones de conservation et des parcs et sur des terres municipales ou privées. La plantation soutiendra la restauration d'écosystèmes aquatiques et terrestres, notamment des ruisseaux et milieux humides urbains, des terres agricoles retirées de la production et des zones forestières. Trees for Halton Hills plantera 2 145 arbres, dirigera quatre opérations de plantation communautaire et s'associera à des conseils scolaires, des municipalités et des entreprises locales pour planter des arbres de calibre (des arbres plus vieux dont le tronc mesure au moins quatre centimètres de diamètre) dans des salles de classe en plein air.

Le programme 2 milliards d'arbres du gouvernement du Canada contribue à améliorer la qualité de l'air, à rafraîchir nos quartiers pendant l'été, à créer des emplois et à combattre les changements climatiques, tout en protégeant la nature. Depuis le lancement du programme en 2021, le Canada a planté plus de 100 millions d'arbres, ce qui dépasse les prévisions. Le pays est donc en bonne position pour atteindre son objectif ultime de planter deux milliards d'arbres en dix ans.

« Les arbres sont essentiels à la vie. Ils séquestrent le carbone, améliorent la qualité de l'air et abritent diverses espèces sauvages. Ce sont des alliés de taille dans notre lutte contre les changements climatiques. C'est pourquoi le Canada s'est engagé à planter deux milliards d'arbres. En investissant avec l'Office de protection de la nature de la région de Halton et Trees for Halton Hills, nous montrons que la collaboration peut contribuer à étendre en permanence le couvert forestier en veillant à ce que le bon arbre soit planté au bon endroit et au bon moment. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« La plantation d'un arbre est un élan d'espoir, mais ensemble, nous pouvons créer une forêt de changement. L'engagement du Canada de planter deux milliards d'arbres témoigne d'une volonté de lutter contre les changements climatiques, d'améliorer la qualité de l'air et d'aider la faune. Plus de 120 000 de ces arbres seront plantés ici à Halton. Cet investissement réalisé avec l'Office de protection de la nature de la région de Halton et Trees for Halton Hills montre qu'ensemble, nous partons en mission pour la Terre en rendant l'air plus pur et en créant un avenir durable. »

L'honorable Karina Gould

Députée de Burlington et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« Le programme canadien 2 milliards d'arbres soutiendra vigoureusement la conservation à Milton. La plantation de plus de 120 000 nouveaux arbres dans la région de Halton nous permettra de lutter contre les changements climatiques en captant du carbone et de parer à la perte de biodiversité. Grâce à des partenariats avec l'Office de protection de la nature de la région de Halton et Trees for Halton Hills, nous préparons un avenir où la durabilité fleurira. »

Adam van Koeverden

Député de Milton

« La plantation de plus de 122 345 arbres dans la région de Halton représente un excellent investissement qui aura des retombées positives pour la population et les écosystèmes locaux. À lui seul, un arbre peut absorber près de dix kilogrammes de dioxyde de carbone par année! Nous sommes nombreux à prendre de plus en plus conscience de l'impact profond qu'ont les changements climatiques sur notre planète, et des mesures comme celles-ci nous aideront à améliorer la qualité de l'air, à rendre nos quartiers résilients aux vagues de chaleur et à créer de l'emploi. Comme la restauration et la conservation de notre milieu naturel sont importantes à mes yeux, je suis ravie de voir que ce projet permettra de planter des arbres et de mettre à contribution des partenaires de la collectivité, des communautés autochtones et des jeunes pour garder notre région verte au profit des générations futures. »

Pam Damoff

Députée d'Oakville-Nord-Burlington et secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères (Affaires consulaires)

« Les arbres sont essentiels à la santé de notre bassin versant et à notre capacité - en tant que collectivités et gouvernements - d'affronter efficacement la crise climatique. En nous concertant et en mettant à profit le généreux soutien que continue de nous accorder le gouvernement du Canada, nous pouvons espérer planter plus de 120 000 arbres et ainsi améliorer considérablement la santé des forêts et la résilience climatique dans l'une des régions du pays qui se développe le plus rapidement. Nous sommes reconnaissants du renouvellement de cet investissement dans notre travail et nous remercions le gouvernement fédéral de continuer à soutenir le bien-être des populations et la biodiversité à l'aide du programme 2 milliards d'arbres. »

Hassaan Basit

Président et chef de la direction, Office de protection de la nature de la région de Halton

« À l'aide de sa subvention de renforcement des capacités pour planter 2 milliards d'arbres, Trees for Halton Hills, notre organisation bénévole, a engagé un coordonnateur à temps partiel, ce qui a permis de planter 2 000 arbres indigènes, qui ont chacun déjà commencé à absorber du CO 2 dans l'atmosphère et à séquestrer du carbone. Nous avons mobilisé des écoliers, des entreprises locales, des clubs philanthropiques, des bénévoles, des personnes âgées et l'Office de protection de la nature de Credit Valley pour planter des plantes sur un ancien site d'enfouissement, le long d'un corridor commercial achalandé et dans des cours d'école, des parcs et des ravins.

Notre défi de planter 65 000 arbres encourage la population à suivre le mouvement en contribuant à planter un arbre pour chaque citoyen de Halton Hills et en inscrivant ces arbres dans notre site Web interactif. Nous avons pour l'instant 6 000 arbres de plantés. Merci au programme 2 milliards d'arbres pour son soutien. »

Don Trant

Trees for Halton Hills

Le 2 août 2023, le ministre Wilkinson a annoncé que le Canada avait soutenu la plantation de plus de 110 millions d'arbres depuis le lancement du programme en 2021 - ce qui lui permet de dépasser son objectif de planter environ 90 millions d'arbres dans les deux premières années du programme et d'être en bonne position pour remplir son engagement de planter deux milliards d'arbres.

que le avait soutenu la plantation de plus de 110 millions d'arbres depuis le lancement du programme en 2021 - ce qui lui permet de dépasser son objectif de planter environ 90 millions d'arbres dans les deux premières années du programme et d'être en bonne position pour remplir son engagement de planter deux milliards d'arbres. Depuis 2021, le programme 2 milliards d'arbres a soutenu 179 projets de plantation d'arbres et de renforcement des capacités, d'un bout à l'autre du pays. Parmi ces projets, 90 % ont permis de planter plus de deux types d'arbres et un sur cinq était dirigé par des Autochtones. Plus de 220 espèces différentes ont été plantées dans plus de 2 900 sites au Canada .

. La plantation de deux milliards d'arbres en dix ans est une opération qui mobilise l'ensemble de l'État et de la société. Les arbres plantés dans les provinces et les territoires grâce au Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone font partie de cette opération.

