MONT-TREMBLANT, QC, le 30 janv. 2025 /CNW/ - L'hiver tourne à plein régime à Tremblant, où il est tombé plus de 38 cm de neige au cours des 7 derniers jours pour le plus grand bonheur des amateurs de sports de glisse. Des activités variées, des événements éclatés et un village piétonnier vibrant sont aussi en rendez-vous pour agrémenter l'expérience des invités.

DES CONDITIONS DE GLISSE OPTIMALES À TREMBLANT (Groupe CNW/Tremblant)

Des conditions de glisse sensationnelles

Le cœur de la saison froide bat son plein à Tremblant et, grâce à l'abondante neige tombée au cours des dernières semaines, le domaine skiable est ouvert à 100%, avec 102 pistes couvertes sur les quatre versants, desservies par 14 remontées mécaniques. Sommet, pistes, sous-bois et parcs à neige… la montagne entière déroule le tapis blanc pour les amateurs de glisse qui s'en donneront à cœur joie dans un terrain de jeu enneigé aux allures paradisiaques.

Une première édition du BLK WinterFest

Pour une première fois à Tremblant, le BLK WinterFest s'installe le 2 février prochain. L'événement, organisé en l'honneur du Mois de l'histoire des Noirs, favorise la représentation et initie les Canadiens noirs aux joies des sports d'hiver. Cette année marque une première collaboration mettant en valeur Routes to Rootz (anciennement Hike MTL). Au programme : leçons guidées, DJ et jeux pour tous ! Et une fois la journée sur les pentes terminée, les participants se rejoindront dans le village piétonnier pour un après-ski festif et animé au P'tit Caribou. Une véritable célébration de l'hiver à son meilleur !

Le Bonjour en glace de retour pour 2025

Pour une deuxième année consécutive, le Bonjour en glace sera de retour à Tremblant. Une énorme structure taillée dans la glace sera érigée sur la place Saint-Bernard, permettant aux visiteurs d'ici et d'ailleurs de se prendre en photo devant cette œuvre d'art emblématique de la culture nordique pour ensuite les partager sur les réseaux sociaux avec les mot-clics #BonjourQuebec et #Tremblant. En tout, quatre sculptures seront installées en par l'Alliance de l'industrie touristique du Québec dans autant de lieux iconiques pour célébrer la richesse de l'offre hivernale offerte au Québec.

Un après-ski légendaire

Au pied des pentes, le village piétonnier de Tremblant accueille les visiteurs pour un après-ski animé et empreint d'une ambiance chaleureuse qui fait depuis longtemps la réputation de la destination. Dans les rues charmantes du village, un grand choix de restaurants, de bars et de cafés se présentent pour se réchauffer tout en savourant des plats délicieux ou un breuvage réconfortant. Sans oublier le légendaire Casino de Mont-Tremblant, au pied du versant Soleil, le seul casino situé aux abords d'une montagne de ski.

À propos de Tremblant

Tremblant est un véritable chef de file de destination 4 saisons grâce à l'expérience qu'elle propose, en montagne et dans son village piétonnier. Le plus haut sommet des Laurentides offre des activités et des événements plus grands que nature, dont le 24H Tremblant et le Festival international du blues de Tremblant, qui lui ont valu d'obtenir le Certificat d'Excellence Travellers's Choice de TripAdvisor en 2020. L'arrivée de la Coupe du Monde de ski Tremblant s'est ajoutée à la trame événementielle hivernale contribuant à affirmer le positionnement de Tremblant parmi les 5 meilleurs centres de ski au Canada, obtenu en 2021 par le Reader's Choice Awards du Condé Nast Traveler. En famille, en couple, en groupe ou entre amis, Tremblant accueille les villégiateurs au sein de 1 900 unités d'hébergement réparties dans 13 hôtels à proximité de 70 restaurants et boutiques ainsi qu'un casino en pleine nature.

