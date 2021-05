OTTAWA, ON, le 14 mai 2021 /CNW/ - La Garde côtière canadienne joue un rôle essentiel dans la protection de nos océans d'un océan à l'autre. Dans le cadre du Plan de protection des océans, le gouvernement du Canada investit dans la Garde côtière, afin de s'assurer qu'elle dispose de l'équipement moderne nécessaire pour intervenir rapidement et efficacement en cas de déversement dans l'environnement. Ces investissements lui permettront de continuer à protéger les eaux, les côtes et les collectivités côtières du Canada contre la pollution marine.

À la suite d'un processus ouvert et concurrentiel, Services publics et Approvisionnement Canada a attribué, au nom de la Garde côtière canadienne, un contrat de 1, 669, 777$ à Griffin Engineered Systems Inc. de Halifax, Nouvelle-Écosse; pour l'acquisition de deux récupérateurs résistant à la glace, avec l'option d'en acheter un de plus.

Les récupérateurs de glace de grande capacité serviront à récupérer le pétrole déversé dans les eaux extracôtières, non protégées, et couvertes de glace. L'équipement devrait être livré à la base de Québec de la Garde côtière d'ici l'automne de 2022.

Le Plan de protection des océans de 1,5 milliard de dollars est le plus important investissement jamais fait pour protéger les côtes et les voies navigables du Canada. Il s'agit d'une stratégie nationale visant à établir un système de sécurité maritime parmi les meilleurs au monde, qui offre des possibilités économiques aux Canadiens aujourd'hui, tout en protégeant nos zones côtières et la qualité de nos eaux pour les générations futures. Ce travail s'effectue en étroite collaboration avec les peuples autochtones, les intervenants locaux et les collectivités côtières.

Citations

« Notre gouvernement a lancé le Plan de protection des océans de 1,5 milliard de dollars pour veiller à ce que les côtes et les voies navigables du Canada soient préservées et protégées pour les années à venir. Dans le cadre de ce plan, nous avons continué à fournir aux membres dévoués de la Garde côtière canadienne le meilleur équipement possible pour répondre aux urgences sur l'eau. Ces récupérateurs de glace permettront d'intervenir plus rapidement et de rendre les voies navigables plus sûres et plus saines d'un océan à l'autre. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Le gouvernement du Canada fournit l'équipement dont la Garde côtière canadienne a besoin pour protéger les eaux et les côtes du Canada contre le danger des déversements de pétrole. Ce contrat aidera à préserver notre environnement marin, tout en stimulant l'économie de la province de la Nouvelle-Écosse. »

L'honorable Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Le gouvernement du Canada accorde de l'importance à la sûreté et à la sécurité du réseau de transport du Canada. Cet équipement renforcera notre capacité d'intervenir rapidement et efficacement en cas d'incidents liés à des hydrocarbures en milieu marin, réduisant ainsi les risques pour l'environnement local. Grâce au Plan de protection des océans, le transport maritime est plus sécuritaire et nos espèces marines sont mieux protégées que jamais. »

L'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports

Les faits en bref

Depuis la création du Plan de protection des océans en novembre 2016, plus de 50 initiatives ont été annoncées dans les domaines de la sécurité maritime, de la recherche et de la protection des écosystèmes, qui s'étendent d'un océan à l'autre.

création du Plan de protection des océans en novembre 2016, plus de 50 initiatives ont été annoncées dans les domaines de la sécurité maritime, de la recherche et de la protection des écosystèmes, qui s'étendent d'un océan à l'autre. Les récupérateurs de glace sont conçus pour fonctionner dans des conditions difficiles et recueillir du pétrole même si 70 % de l'eau entourant le déversement est recouverte de glace.

Ils recueilleront 90 % du pétrole léger, moyen et lourd. À plein rendement, le taux de récupération du pétrole est d'au moins 100 mètres cubes par heure (m 3 /h).

/h). L'écrémage du pétrole dans des environnements froids est un concept nouveau et en développement. Le récupérateur fait appel à de récentes technologies de nettoyage du pétrole, comme l'injection de vapeur et d'eau chaude.

Les températures plus froides rendent le pétrole plus épais tandis que la glace fait obstacle aux efforts de récupération habituels. Les récupérateurs de glace pourront recueillir du pétrole aussi épais que le beurre d'arachide. Ils sont capables de récupérer des pétroles et du bitume d'au moins 540 000 centistokes (cSt).

Liens connexes

