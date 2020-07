GATINEAU, QC, le 20 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le Collège Universel - Campus Gatineau, le seul établissement d'enseignement collégial privé bilingue en Outaouais, a procédé récemment au déménagement de ses locaux dans une nouvelle installation, soit au 290, boulevard Saint-Joseph, et ce, afin d'offrir à ses étudiants ainsi qu'aux membres de son personnel un environnement pédagogique adapté aux besoins actuels.

« Les événements des derniers mois nous ont démontré plus que jamais l'importance pour les institutions pédagogiques de revoir et de repenser les méthodes et les conditions de leur enseignement, autant au profit des étudiants que des enseignants », s'est exprimée Saloua Zraida, directrice générale du Collège Universel. « Nous sommes donc très heureux de voir notre projet se concrétiser et de pouvoir offrir à nos étudiants de plus grands espaces ainsi que des classes collaboratives, totalement équipées en hautes technologies, qui permettront la tenue de cours en présentiel et en ligne de façon simultanée. »

Des classes collaboratives

En regroupant l'ensemble de ses activités au 290, boulevard Saint-Joseph à Gatineau, le Collège Universel occupera maintenant 3 étages de cet édifice, qui abritait depuis septembre 2019 son campus secondaire (Techno-Campus). Des travaux d'aménagement pour moderniser ces nouveaux espaces sont en cours cet été afin que les locaux soient fin prêts pour la rentrée scolaire 2020.

L'ensemble des classes et des laboratoires du Collège seront munis d'équipements à la fine pointe de la technologie : micros intelligents, caméras mobiles, écrans interactifs, mobilier moderne permettant un agencement flexible des classes, etc. Avec ces nombreux changements, le Collège Universel souhaite miser sur un apprentissage collaboratif, favorisant une pédagogie active, pour ainsi répondre davantage aux besoins actuels et futurs de la société en matière d'enseignement. En effet, les classes seront adaptées pour fonctionner de manière hybride, soit une partie de la classe en présentiel et l'autre en ligne, mais pourront aussi accueillir une classe complète en présentiel, offrant une expérience d'enseignement interactive, si les mesures sanitaires le permettent.

« Les nouveaux aménagements et le mobilier ergonomique du Collège offriront beaucoup plus de latitude aux enseignants, mais également aux étudiants, et les encourageront à se montrer créatifs dans un contexte d'apprentissage actif en tout temps », explique Saloua Zraida. « Nous sommes prêts pour la rentrée. D'ailleurs, nous offrirons également gratuitement un prêt d'ordinateur portable à tous les étudiants qui commenceront leur programme à l'automne 2020 et à l'hiver 2021. »

Nouveaux programmes

Dans la foulée des nombreux changements au Collège, l'institution est fière d'annoncer l'ajout de quatre nouveaux programmes. Il s'agit de deux programmes de DEC technique et deux programmes d'AEC :

Techniques de services financiers et d'assurances (DEC technique)

Gestion de projet en communications graphiques (DEC technique)

projet en communications graphiques (DEC technique) Conseil en assurances et en services financiers (AEC)

Organisation et gestion de projets événementiels (AEC)

Afin de le soutenir dans la réalisation de ces projets d'envergure, le Collège Universel annonce également la nomination d'un directeur général adjoint, soit monsieur Pierre l'Heureux, qui se joindra à l'équipe de direction à compter du 3 août 2020. Sa grande expérience dans le domaine de l'enseignement collégial, notamment à titre de directeur général de l'Association des collèges privés du Québec (ACPQ), lui confère l'expertise et les connaissances nécessaires pour bien accompagner l'équipe de direction dans la gestion et le développement stratégique du Collège.

Les inscriptions pour la rentrée 2020 sont toujours possibles. Pour en savoir plus, visitez le site collegeuniversel.ca.

À propos du Collège Universel - Campus Gatineau

Établissement privé bilingue d'enseignement collégial, le Collège Universel - Campus Gatineau est autorisé et subventionné par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec. Il offre une gamme complète de programmes de DEC préuniversitaires, de DEC techniques ainsi que des AEC. Tous les programmes du Collège sont offerts en français et en anglais. Pour information : collegeuniversel.ca.

