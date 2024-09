LA CONGRÉGATION DES MISSIONNAIRES DE MARIANNHILL PASSE LE FLAMBEAU AU GROUPE UNIVERSEL

SHERBROOKE, QC, le 26 sept. 2024 /CNW/ - Le Groupe Universel a annoncé aujourd'hui l'acquisition du parc immobilier des Missionnaires de Mariannhill incluant le bâtiment abritant le Collège du Mont-Sainte-Anne, les installations sportives ainsi que les terrains adjacents.

L'entente a été conclue dans le respect de la volonté des anciens propriétaires du parc immobilier soit de préserver et d'assurer la vocation éducative du Collège du Mont-Sainte-Anne ainsi que du patrimoine historique de l'établissement.

Le Groupe Universel est ainsi déterminé à poursuivre la mission de la Congrégation en valorisant les actifs immobiliers. Cela se traduira par d'importants investissements dans la modernisation des infrastructures éducatives et sportives afin d'en exploiter pleinement le potentiel et ce, au bénéfice de l'ensemble des élèves du Collège du Mont-Sainte-Anne.

Par ailleurs, ces investissements permettront le développement d'activités sportives de haut niveau, pour les étudiant(e)s-athlètes souhaitant conjuguer leur passion pour le sport avec l'excellence académique.

Un patrimoine riche

Le Groupe Universel partage son profond attachement au patrimoine historique et architectural du Collège du Mont-Sainte-Anne. L'héritage de ces bâtiments, riche en histoire et porteur de promesses d'avenir, sera ainsi honoré, préservé et rehaussé grâce à cette entente.

« Nous sommes ravis d'acquérir ce bien immobilier patrimonial, précieux pour la communauté et porteur d'un grand potentiel de développement. Nous comptons investir fortement dans la mise à niveau des installations éducatives et sportives afin de créer un environnement dédié à l'apprentissage, au dépassement de soi et à l'exercice d'activités sportives, notamment en libérant le plein potentiel de l'aréna, qui deviendra à terme, un carrefour d'excellence sportive » déclare Saloua Zraida, présidente-directrice générale du Groupe Universel.

« C'est avec la plus grande satisfaction que nous passons le flambeau au terme de 78 ans de présence sur ces magnifiques espaces. Nous sommes heureux à l'idée que les nouveaux acquéreurs poursuivront notre œuvre éducative aux couleurs de notre monde d'aujourd'hui, tout en privilégiant des valeurs qui nous sont communes comme celles de l'inclusion, du respect, de l'ouverture sur les autres de toutes les cultures et sur le monde. Notre congrégation continuera néanmoins son œuvre auprès de l'organisme Distribution Solidaire, qui bénéficiera des produits de cette vente, en plus des actions déjà entreprises en Amérique Latine et en Afrique » a déclaré Père Alain Rodrigue au nom de la Congrégation des Missionnaires de Mariannhill.

À propos du Groupe Universel

Le Groupe Universel est un important réseau d'éducation privée au Québec, oeuvrant dans l'administration, le développement et le rayonnement d'établissements d'enseignement privé postsecondaire et de formation professionnelle.

Avec des institutions situées à Montréal, Sherbrooke et Gatineau, le Groupe Universel joue un rôle important dans le paysage éducatif québécois. Se distinguant notamment par son engagement envers le développement académique des étudiant(e)s-athlètes, le réseau offre une formation adaptée pour ceux et celles qui souhaitent concilier leur passion pour le sport avec leurs études.

