Un nouvel administrateur à la Ville de Schefferville

SCHEFFERVILLE, QC, le 22 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation annonce la nomination de M. Jean Dionne à titre d'administrateur de la Ville de Schefferville.

Sa vaste expérience du milieu municipal contribuera certainement à ce qu'il remplisse efficacement ses nouvelles fonctions. Au cours des prochaines années, M. Dionne s'assurera du maintien et de l'équilibre des finances publiques de la Ville ainsi que de la réalisation des projets d'infrastructures qui sont en cours. De plus, il travaillera à favoriser la communication avec les citoyennes et les citoyens de même que la concertation avec les dirigeants des nations Innu de Matimekush-Lac-John et Naskapi de Kawawachikamach.

Les personnes qui veulent le joindre peuvent le faire au numéro de téléphone sans frais 1 855 817-5699, poste 2 ou à l'adresse [email protected].

Le Ministère tient à remercier son prédécesseur, M. Ghislain Lévesque, pour le travail remarquable qu'il a effectué au sein de la Ville au cours des six dernières années. Grâce à lui, plusieurs réalisations ont été accomplies pour répondre aux nombreux défis en matière d'infrastructures, d'environnement et de développement économique.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMuniciplesHabitation

twitter.com/MAMHqc/

SOURCE Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746

Liens connexes

https://www.mamh.gouv.qc.ca/