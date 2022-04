OTTAWA, ON, le 7 avril 2022 /CNW/ - Plus de 4 400 personnes au pays attendent une greffe d'organe vitale, et de nombreuses autres sont en attente de tissus sains pour se remettre d'une maladie potentiellement mortelle. Aujourd'hui, Postes Canada a émis un nouveau timbre pour sensibiliser les gens au don d'organes et de tissus, et les inciter à s'inscrire.