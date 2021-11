Un nouveau timbre rend hommage à l'auteure-compositrice-interprète légendaire Buffy Sainte-Marie

Élevée par ses parents adoptifs en Nouvelle-Angleterre, Buffy Sainte-Marie apprend à jouer du piano et de la guitare par elle-même alors qu'elle est petite. Elle entame sa carrière dans les cafés et les festivals folk au début des années 1960 et elle se sert de sa musique pour dénoncer des problèmes sociaux et politiques, mais aussi pour provoquer le changement.

Ardente militante de longue date, Buffy Sainte-Marie continue de sensibiliser le public aux enjeux autochtones par son travail en tant que musicienne et artiste visuelle, et offre un soutien continu aux jeunes Autochtones grâce aux efforts éducatifs et philanthropiques qu'elle déploie depuis longtemps.

Aujourd'hui âgée de 80 ans, elle continue de se produire en spectacle.

À propos du timbre

Cette émission comprend un carnet de 10 timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur, un pli Premier Jour officiel (PPJO), ainsi qu'un agrandissement de timbre encadré à tirage limité avec un PPJO. Conçu par Paprika et imprimé par Lowe-Martin, le timbre présente une photo de Buffy Sainte-Marie prise par Simon Fowler qui figure sur la couverture du simple « The Big Ones Get Away », tiré de l'album Coincidence and Likely Stories, paru en 1992. Le PPJO - qui est oblitéré à Regina, en Saskatchewan, près de la Première Nation de Piapot, où l'artiste serait née -, présente des photos de Buffy Sainte-Marie en concert.

Le timbre et les articles de collection consacrés à Buffy Sainte-Marie seront en vente dès le vendredi 19 novembre sur postescanada.ca et dans les bureaux de poste partout au pays.

