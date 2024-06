Avec sa voix, l'artiste fait rayonner la culture et les traditions inuit

MONTRÉAL , le 13 juin 2024 /CNW/ - Postes Canada a dévoilé aujourd'hui un timbre en l'honneur d'Elisapie, autrice-compositrice-interprète primée, actrice, réalisatrice, productrice et activiste.

La conteuse talentueuse, qui écrit et chante en inuktitut, en anglais et en français, se voue à faire rayonner la langue, les traditions et la culture inuit par ses nombreuses œuvres artistiques.

Cette vignette fait partie d'un jeu de trois timbres consacrés à des leaders autochtones, qui seront émis le 21 juin. Il s'agit du troisième volet de la série pluriannuelle de Postes Canada rendant hommage à des leaders autochtones.

La vie et l'héritage d'Elisapie

Née Elisapie Isaac en 1977 dans le village éloigné de Salluit, au Nunavik, la région la plus au nord du Québec, Elisapie chante à l'église et fait partie du groupe de son oncle dans sa jeunesse. Après avoir déménagé à Montréal pour se consacrer aux communications, elle écrit et réalise le court-métrage documentaire primé Sila piqujipat (Si le temps le permet, 2003) et son duo musical Taima remporte un prix JUNO.

L'attachement d'Elisapie à sa terre natale et à la culture inuit transparaît dans son œuvre, y compris ses quatre albums solos : There Will Be Stars (2009), Travelling Love (2012), The Ballad of the Runaway Girl (2018) et Inuktitut (2023). Ce dernier lui vaut un deuxième prix JUNO, cette fois-ci dans la catégorie Artiste ou groupe autochtone contemporain de l'année. En 2021, elle crée et produit le spectacle Le grand solstice, une célébration musicale et culturelle télévisée qui souligne chaque année la Journée nationale des peuples autochtones.

Elisapie vit actuellement à Montréal, mais retourne souvent à Salluit pour rendre visite à ses proches. Elle reçoit de nombreux honneurs, dont le prix Ambassadeur (2011) au Gala Teweikan pour son travail d'artiste et son activisme, et le Félix de l'artiste autochtone de l'année (2020). De plus, elle est nommée Compagne des arts et des lettres du Québec (2021) et reçoit un doctorat honorifique de l'Université Concordia (2023).

À propos du timbre

Oblitéré à Salluit, au Québec, le lieu de naissance d'Elisapie, ce timbre présente un portrait d'elle en studio. L'arrière-plan est une photo de paysage du Nunavik, la région du nord du Québec où elle naît et grandit.

Le cachet d'oblitération est une image d'un tatouage que porte Elisapie sur l'une de ses mains.

À propos de la série sur les leaders autochtones

Lancée en 2022, la série pluriannuelle met en vedette des leaders inuit, métis et des Premières Nations qui ont consacré leur vie à préserver leur culture et à améliorer la qualité de vie des peuples autochtones au Canada.

Cette année, Postes Canada émettra trois timbres en l'honneur d'Elisapie, de Josephine Mandamin et de Christi Belcourt à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones. Deux autres lancements auront lieu ce mois-ci :

Le mardi 18 juin, le timbre commémorant Josephine Mandamin sera dévoilé lors d'un événement à Thunder Bay , en Ontario .

sera dévoilé lors d'un événement à , en . Le mardi 25 juin, la vignette consacrée à Christi Belcourt sera célébrée lors d'un événement à Ottawa .

Les timbres et les articles de collection seront en vente sur postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays dès le 21 juin.

