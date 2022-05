Un nouveau timbre pour répondre au besoin urgent de l'Ukraine

« C'est avec beaucoup d'inquiétude et de compassion que tout le monde au Canada suit les événements dévastateurs qui ont entraîné le déplacement de millions de familles ukrainiennes, affirme Doug Ettinger, président-directeur général à Postes Canada. Grâce à ce timbre spécial, il est possible de s'unir à l'Ukraine et de soutenir la Fondation Canada-Ukraine et les efforts humanitaires. »

« Il est plus important que jamais d'appuyer le peuple ukrainien. Les attaques aveugles non provoquées de la Russie ont causé des dommages irréparables à l'infrastructure et tué des milliers de civils, y compris des enfants, en plus d'avoir entraîné le déplacement de milliers de personnes à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ukraine, explique Orest Sklierenko, président-directeur général de la Fondation Canada-Ukraine, qui a récemment rencontré M. Ettinger à Ottawa. Le bilan est dévastateur, et c'est avec gratitude que nous accueillons le soutien de Postes Canada et de chaque Canadien et Canadienne. »

Les dons de 1 $ issus de la vente de chaque carnet de 10 timbres (et 10 cents du pli Premier Jour officiel, soit une enveloppe de collection) permettront de fournir une aide indispensable et de donner de l'espoir aux personnes touchées par cette situation. Les fonds recueillis avec la vente de ce timbre seront distribués par l'entremise de la Fondation Canada-Ukraine. C'est la première fois que Postes Canada lance un timbre pour soutenir un pays qui a besoin d'une aide humanitaire. Les timbres peuvent être achetés en précommande à postescanada.ca dès aujourd'hui et seront en vente dans les bureaux de poste dès le 7 juillet.

Aujourd'hui, près de 4 % de la population canadienne a des racines ukrainiennes. Le tournesol, fleur nationale de l'Ukraine, est désormais un symbole de paix et d'unité reconnu par la majorité. Le tournesol jaune et le ciel bleu en arrière-plan représentent les couleurs du drapeau ukrainien. On trouve aussi le tournesol dans le vinok, couronne florale traditionnelle de l'Ukraine.

À propos du timbre

La photo et le design du timbre aux couleurs vives, émis originalement en 2011, sont signés Isabelle Toussaint Design graphique, tandis que le nouveau carnet et l'enveloppe du premier jour d'émission ont été conçus par Hélène L'Heureux. Imprimée par Lowe-Martin, l'émission comprend un carnet de 10 timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur et un pli Premier Jour officiel oblitéré à Ottawa.

