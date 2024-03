L'impressionnant phénomène ne se reproduira pas au Canada avant 20 ans.

NIAGARA FALLS, ON, le 14 mars 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Postes Canada a émis un timbre commémoratif pour marquer un phénomène astronomique très attendu. Le lundi 8 avril, l'ombre de la Lune plongera dans la noirceur des millions de personnes au pays, alors qu'une éclipse totale du Soleil touchera certaines parties du Mexique, des États-Unis et du Canada.

Ce sera la seule fois ce siècle-ci qu'une éclipse solaire totale se produira au-dessus des trois plus grands pays nord-américains.

Total eclipse of the sun stamp/Timbre de l’éclipse totale du Soleil (Groupe CNW/Postes Canada)

Au Canada, l'impressionnant spectacle, qui ne sera de nouveau visible ici qu'en 2044, créera une ligne d'obscurité, appelée bande de totalité, traversant l'Ontario, le Québec et les Maritimes.

Autrefois considérée comme un mauvais présage, une éclipse solaire totale survient lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil, de sorte que ce dernier est entièrement caché par la Lune. Le spectacle dure environ deux heures. Toutefois, il atteint son apogée durant les quelques précieuses minutes de totalité où le soleil est entièrement caché et la lumière fantomatique de la chromosphère et de la couronne solaire dessine la silhouette de la Lune.

L'image du timbre illustre le Soleil au moment de la totalité, ainsi qu'une ligne représentant la trajectoire de l'éclipse depuis son point d'entrée dans le sud-ouest de l'Ontario jusqu'à son point de sortie dans l'est de Terre-Neuve-et-Labrador. Dans le bas de la vignette se trouve un photomontage de formations terrestres le long de la bande de totalité, y compris les chutes Niagara, en Ontario, les rochers Hopewell, au Nouveau-Brunswick et Spillars Cove, à Terre-Neuve-et-Labrador.

C'est la première fois que Postes Canada lance un timbre à l'occasion d'une éclipse solaire.

AVERTISSEMENT : Regarder le Soleil sans protection adéquate peut causer de graves dommages aux yeux. Pour des précisions sur la sécurité oculaire pendant l'éclipse, consultez la page Comment observer sans danger une éclipse solaire sur le site de l'Agence spatiale canadienne.

À propos du timbre

Le timbre a été conçu par Richard Nalli-Petta et illustré par Michal Karcz. Imprimée par Colour Innovations, l'émission comprend 200 000 carnets de 10 timbres PermanentsMC du régime intérieur et 6 000 plis Premier Jour officiels. Le lieu d'oblitération est Niagara Falls, en Ontario, l'une des premières villes canadiennes sur la trajectoire de l'éclipse.

Les timbres et les articles de collection sont en vente sur postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays.

Pour accéder aux images des timbres et aux autres ressources :

Dossier externe avec images à haute résolution

Regarder la vidéo YouTube

Lire l'article du Magazine de Postes Canada

Plateformes de médias sociaux - Facebook, Instagram et LinkedIn

MC Marque de commerce de la Société canadienne des postes.

SOURCE Postes Canada

Renseignements: Relations avec les médias, 613 734-8888, [email protected]