Un nouveau timbre haut en couleur illustre l'esprit festif de Diwali

TORONTO, le 15 oct. 2020 /CNW/ - Postes Canada a émis aujourd'hui un timbre qui souligne Diwali - une fête joyeuse célébrée par les hindous, les sikhs, les bouddhistes, les jaïns et d'autres communautés du monde entier. En 2020, Diwali tombera le 14 novembre et les festivités se poursuivront pendant cinq jours.

À propos du festival

Aussi connue sous le nom de fête des Lumières, Diwali est observée pour de nombreuses raisons, mais elle symbolise surtout le triomphe de la lumière sur les ténèbres et du bien sur le mal. Pour plusieurs, cette fête annuelle importante est le moment d'accueillir le bonheur et la chance. Son nom provient du mot sanskrit dīpāvali qui signifie « rangée de lumières » et fait référence aux diyas, ou lampes à huile, allumées dans les maisons et dans les temples. D'autres traditions consistent à décorer les entrées en traçant sur le sol des rangolis aux motifs géométriques colorés à l'aide de riz, de sable, de poudre ou de pétales de fleurs, à illuminer le ciel de feux d'artifice et à s'offrir des cadeaux et des sucreries.

À propos du timbre

Conçu par Entro Communications, le timbre présente une diya et un arrière-plan géométrique vibrant en forme de rangoli traditionnel. Imprimé par Colour Innovations, le timbre PermanentMC au tarif du régime intérieur est offert en carnets de 10 et sur un pli Premier Jour officiel.

