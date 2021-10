Un nouveau timbre commémoratif rend hommage à Christopher Plummer

Christopher Plummer, qui est né à Toronto et a grandi principalement à Montréal, se distingue parmi ses pairs comme l'un des comédiens de théâtre les plus accomplis de son époque, mais sa carrière cinématographique n'en est pas moins impressionnante.

Du film Les Feux du théâtre (1958) à L'initié (1999), en passant par La mélodie du bonheur (1965) qui fait de lui une vedette, M. Plummer apparaît dans des œuvres très variées. Il aime aussi interpréter des rôles inattendus que ce soit en donnant sa voix au méchant Charles Muntz dans le film d'animation Là-haut (2009) ou en apportant du panache au personnage du général Chang qui cite du Shakespeare dans Star Trek 6 : La Conquête du nouveau monde (1991). Sa popularité ne décline pas avec l'âge, bien au contraire, et il remporte des éloges pour ses performances exceptionnelles, notamment dans Tout l'argent du monde (2017) et À couteaux tirés (2019).

Christopher Plummer reçoit de nombreux prix et honneurs pour son travail. Il est le seul Canadien à faire partie du groupe sélect d'artistes ayant remporté la triple couronne d'interprétation, c'est-à-dire deux prix Emmy, deux prix Tony et un Oscar, qu'il obtient à l'âge de 82 ans pour son rôle de soutien dans Les débutants (2010). Il est également nommé Compagnon de l'Ordre du Canada.

Lorsque Postes Canada a communiqué avec M. Plummer pour la première fois en 2019, l'acteur était ravi qu'un timbre canadien soit créé en son honneur. Il a participé au processus dès le début et a personnellement approuvé le motif.

À propos du timbre

Conçu par Stephen Slipp et imprimé par Colour Innovations, le timbre propose des illustrations de Spooky Pooka représentant l'acteur dans cinq de ses rôles les plus célèbres qu'il a lui-même sélectionnés (de gauche à droite) :

Le roi Lear dans Le Roi Lear

Rudyard Kipling dans L'homme qui voulut être roi

dans Prospero dans La Tempête (en avant-plan)

(en avant-plan) Le capitaine von Trapp dans La mélodie du bonheur

John Barrymore dans Barrymore

L'arrière-plan sombre et orageux du motif de timbre symbolise le sens dramatique de Christopher Plummer à l'écran comme sur scène. Cette émission comprend un carnet de 10 timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur, un pli Premier Jour officiel (PPJO), un feuillet de six timbres et un feuillet encadré à tirage limité.

Le timbre et les articles de collection sur Christopher Plummer sont offerts sur le site postescanada.ca et dans les bureaux de poste à compter du 14 octobre.

