Le timbre rend hommage au premier joueur noir de la Ligue nationale de hockeyMD

EDMONTON, AB, le 28 oct. 2023 /CNW/ - Postes Canada a émis un nouveau timbre commémoratif célébrant la vie et l'héritage de Willie O'Ree, le premier joueur noir de la Ligue nationale de hockey. La vignette a été dévoilée samedi à Edmonton dans le cadre des festivités de la fin de semaine de la Classique héritage de la LNHMD Tim Hortons 2023.

Le 18 janvier 1958, Willie O'Ree, alors joueur des Boston BruinsMD, passe à l'histoire en disputant un match contre les Canadiens de MontréalMD au Forum de Montréal.

Timbre de Willie O'Ree (Groupe CNW/Postes Canada) Sarah Nurse de la Ligue professionnelle de hockey féminine, LPHF, Jeff Scott (vice-président, développement communautaire et croissance de l’industrie, LNH), Evander Kane des Oilers d’Edmonton, les anciens joueurs de la LNH Grant Fuhr et Anson Carter, Doug Ettinger (président-directeur général, Postes Canada), Brian Jennings (vice-président exécutif senior du marketing et chef de la marque, LNH), l’ancien joueur de la LNH Georges Laraque, et Nazim Kadri des Flames de Calgary. (Groupe CNW/Postes Canada)

Après une brillante carrière, il continue d'inspirer des générations de filles et de garçons en consacrant sa vie à la promotion de la diversité et de l'inclusion au hockey. Il encourage ainsi les jeunes à poursuivre leurs rêves malgré les obstacles et les préjugés. En 2018, Willie O'Ree est intronisé au Temple de la renommée du hockey pour son travail sur la glace et hors de la glace. Cette même année, la LNH crée le prix Héros de la communauté Willie-O'Ree.

À propos de l'émission

Le timbre présente une photo récente de Willie O'Ree coiffé de son emblématique feutre, ainsi qu'une photo de lui sur la glace en 1960 en médaillon. Le motif a été réalisé en noir et en jaune, les couleurs de son uniforme des Boston Bruins de 1958 à 1961. La photo récente a été prise par le photographe Philip Cheung à San Diego, chez Willie O'Ree. Le timbre est oblitéré à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, où il naît et grandit. Imprimée par Colour Innovations, l'émission comprend un carnet de six timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur et un pli Premier Jour officiel.

Les timbres et articles de collection seront en vente dans les bureaux de poste dès le 30 octobre et sont offerts en précommande à boutique.canadapost-postescanada.ca. Pour obtenir des images et plus de renseignements sur l'émission de timbre :

Voir les images à haute résolution

Lire l'article du Magazine de Postes Canada signé Willie O'Ree

Plateformes de médias sociaux - Facebook, Instagram et Twitter

MC Permanents est une marque de commerce de la Société canadienne des postes.

NHL, l'emblème NHL, LNH et l'emblème LNH sont des marques de commerce déposées, et le nom et le logo Classique héritage de la LNH sont des marques de commerce de la Ligue nationale de hockey. Les marques de la LNH et celles des équipes appartiennent à la LNH et à ses équipes.

© LNH 2023. Tous droits réservés.





SOURCE Postes Canada

Renseignements: Relations avec les médias, 613 734-8888, [email protected]