L'émission rend hommage au réalisateur primé et fondateur du Canadian Film Centre

TORONTO, le 24 juill. 2024 /CNW/ - Postes Canada est heureuse de dévoiler son plus récent timbre, qui commémore la vie et l'œuvre de Norman Jewison (1926-2024), l'un des réalisateurs les plus acclamés de Hollywood. Ce cinéaste éclectique canadien, qui a réalisé des films cultes comme Dans la chaleur de la nuit (1967), Un violon sur le toit (1971) et Éclair de lune (1987), a obtenu des nominations pour l'Oscar du meilleur réalisateur au cours de trois décennies consécutives.

Timbre de Norman Jewison (Groupe CNW/Postes Canada) De gauche à droite : Rick Mercer, humoriste canadien et personnalité de la télévision, Lynne St. David Jewison, épouse de Norman Jewison, Charles Sousa, secrétaire parlementaire du ministre des Services publics et de l’Approvisionnement et député de Mississauga-Lakeshore, et Doug Ettinger, président-directeur général de Postes Canada, au dévoilement du timbre consacré à Norman Jewison à Toronto, le 24 juillet 2024. (Photo : Carlos Osorio) (Groupe CNW/Postes Canada)

Norman Jewison commence sa carrière à la télévision en 1951 comme réalisateur à la télévision de CBC en 1951. Puis, en 1962, il réalise son premier long métrage, Des ennuis à la pelle, mettant en vedette Tony Curtis. Alliant style et substance, beaucoup de ses films explorent le thème de la justice sociale et mettent en lumière les expériences des communautés marginalisées. Le réalisateur reçoit le prix Irving G. Thalberg Memorial Award aux Oscars de 1999 pour son œuvre exceptionnelle. Il décède au début de 2024 à l'âge de 97 ans.

Après Donald Sutherland, Monique Mercure, Mary Pickford, Christopher Plummer, Mike Myers et Denys Arcand, Norman Jewison est la plus récente icône du cinéma mis à l'honneur sur un timbre de Postes Canada. La vignette a été dévoilée lors d'un événement organisé au Canadian Film Centre, à Toronto. Fondé par le cinéaste, il s'agit d'un lieu de formation et d'une pépinière de talents canadiens.

À propos de l'émission

La photo figurant sur le timbre a été prise en 2007 au Canadian Film Centre de Toronto par le photographe Peter Bregg pour HELLO! Canada. Elle a été choisie par Norman Jewison lui-même, qui a collaboré de près à la création du timbre. L'un de ses plus doux souvenirs remonte à l'adolescence quand il a été assermenté par le maître de poste du comptoir postal du magasin général de son père, ce qui lui a permis d'y travailler. Imprimée par Lowe-Martin, l'émission comprend un carnet de six timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur et un pli Premier Jour officiel oblitéré à Ottawa.

Le timbre et les articles de collection seront en vente sur postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays dès aujourd'hui.

