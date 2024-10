Le motif de cette année est inspiré de la fête de Lakshmi Puja.

MONCTON, NB, le 15 oct. 2024 /CNW/ - Postes Canada a émis un nouveau timbre pour marquer l'arrivée de Diwali, un grand festival de plusieurs jours que de nombreuses communautés dans le monde observent, y compris les adeptes de l'hindouisme, du bouddhisme, du jaïnisme et du sikhisme. Aussi connue sous le nom de fête des Lumières, Diwali souligne le triomphe de la lumière sur les ténèbres et du bien sur le mal.

Le timbre de cette année souligne Lakshmi Puja, qui représente pour plusieurs le moment le plus important de cette célébration et qui tombe souvent le deuxième ou troisième jour.

Les traditions diffèrent durant cette période. Beaucoup de gens allument des petites lampes en terre cuite appelées diyas et pratiquent des rituels pour inviter dans leurs maisons Lakshmi, la déesse hindoue de l'abondance et de la prospérité, pour qu'elle y apporte la bonne fortune. Inspiré d'images de Lakshmi, le motif de timbre illustre trois de ses mains, une qui distribue des pièces de monnaie, une qui tient une fleur de lotus et une qui tient une diya.

Diwali est une célébration de plusieurs jours (souvent cinq) qui se tient habituellement en octobre ou en novembre et qui coïncide avec l'arrivée de la nouvelle lune. Cette année, elle tombe le 1er novembre.

À propos du timbre

Le timbre a été conçu par Rahul Bhogal de Nothing Else Studio et illustré par Humble Raja. Imprimée par Lowe-Martin, l'émission comprend 360 000 timbres PermanentsMC, 60 000 carnets de 6 timbres Permanents et 4 000 plis Premier Jour officiels. Le lieu d'oblitération est Moncton, au Nouveau-Brunswick, où vit une importante communauté indo-canadienne.

Les timbres et les articles de collection sont en vente sur postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays.

