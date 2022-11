Un nouveau répertoire de recherche en ligne pour le milieu des personnes en situation de handicap

MONTRÉAL, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Ceux qui s'intéressent à la recherche sur les lésions médullaires et autres limitations physiques ne seront désormais qu'à un clic de découvrir des publications de chercheurs québécois. Le répertoire de recherche de Moelle épinière et motricité Québec (MÉMO-Qc) propose une manière facilement accessible de consulter des articles de recherche scientifique.

Cet outil en ligne lancé par MÉMO-Qc présente plus d'une centaine de publications regroupées en 16 différents thèmes, permettant d'en apprendre autant sur les complications médicales que sur la sexualité des personnes lésées médullaires, en passant par la circulation sanguine et les loisirs, et ce, à un seul endroit. Le classement étant également en fonction de principaux critères, tels que les chercheurs principaux, la date de parution et autres, il est facile de s'y retrouver. « C'est à la suite de multiples demandes d'informations sur la recherche de la part de nos membres que nous avons eu cette idée de répertoire » mentionne le directeur général de MÉMO-Qc, Walter Zelaya.

La priorité est d'y mettre de l'avant des articles gratuits en français mené par nos collaborateurs du Québec. De nombreux chercheurs ont d'ailleurs contribué au répertoire par des publications variées, selon leurs champs d'expertise. Nous y retrouverons également des articles de partout dans le monde afin de favoriser le transfert de connaissances de la recherche et de l'innovation.

Au moment du lancement, nous continuons de travailler à la recherche de publications à y insérer. Nous invitons tous ceux et celles souhaitant nous aider à bonifier ce répertoire par l'envoi de publications de recherche, à nous contacter au [email protected]. Cet outil interactif se veut un lien direct entre la communauté et MÉMO-Qc.

Nous souhaitons remercier la collaboration de plusieurs personnes de la communauté de recherche, notamment Marie-Thérèse Laramée, pht., M.Sc. (UdeM, CRIR), Mélanie Bérubé, inf., Ph.D (ULaval, CIRRIS), Dorothy Barthélemy, pht.,Ph.D (IURDPM, UdeM, CRIR), Shane Sweet, Ph.D (UMcGill, CRIR) et plusieurs autres. Un Comité de soutien composé de quelques-unes d'entre elles permettra d'assurer la pérennité de ce projet.

Moelle épinière et motricité Québec est un organisme à but non lucratif qui existe depuis 1946. Sa mission est de favoriser l'autonomie et améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec un handicap. L'organisme intervient pour faciliter l'intégration sociale des personnes ayant une lésion à la moelle épinière, faire la promotion de leurs droits et soutenir la recherche. Elle vise également le développement de l'employabilité des personnes ayant des limitations physiques et neurologiques.

SOURCE Moelle épinière et motricité Québec

Renseignements: Virginie Archambault, agente de recherche et de liaison, [email protected], (514) 341 7272 Poste 218, Walter Zelaya, directeur général, [email protected], (514) 341 7272 Poste 220