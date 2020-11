MONTRÉAL, le 18 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Nous avons le plaisir de vous annoncer la nomination de père Michael DeLaney, c.s.c., au poste de recteur de l'Oratoire Saint-Joseph pour succéder à père Claude Grou, c.s.c., qui a assumé cette fonction avec passion et dévouement pendant 15 ans. La messe d'installation aura lieu ce dimanche 22 novembre à 11 heures. En raison des mesures sanitaires, le nombre de personnes pouvant participer à cette cérémonie étant très limité, cette messe spéciale sera diffusée en direct sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube.

L'Oratoire est une œuvre importante de la Congrégation de Sainte-Croix. « Le processus de nomination a commencé il y a déjà plusieurs mois et le choix de père DeLaney, religieux de la Congrégation de Sainte-Croix, s'est imposé. Il combine de nombreux atouts dont son expérience pastorale, administrative et à l'international. Il possède toutes les qualités requises pour relever l'imposant défi qui lui est confié », mentionne Me Serge Benoît, président du conseil d'administration de l'Oratoire Saint-Joseph.

« Partout où il a œuvré, père Michael a été reconnu comme leader naturel, homme de foi, homme d'équipe, très attentif aux gens qui l'accueillent, à leur culture et à leurs institutions », souligne père Mario Lachapelle, c.s.c., Supérieur provincial de la Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix.

L'approche de la Congrégation de Sainte-Croix est de composer des équipes qui regroupent des religieux et laïcs de différents pays. À l'Oratoire, le multiculturalisme du personnel religieux est à l'image des pèlerins, des visiteurs et de la communauté d'ici. La nomination de père Michael DeLaney s'inscrit dans cette approche.

« Je suis très reconnaissant et honoré de cette occasion qui m'est donnée de poursuivre l'œuvre de saint frère André afin que son importante mission reflète les valeurs de notre Congrégation de Sainte-Croix. Saint frère André fut un modèle d'accueil en croyant fermement que toute personne qu'il rencontrait, peu importe son origine et ses croyances, pouvait partager notre foi en appartenant à l'Église universelle. Cette foi demeure une grande bénédiction dans nos vies », souligne père Michael DeLaney.

« Père Grou, qui a exercé pendant 15 ans les fonctions de recteur, a réalisé des projets remarquables. Tout en mettant en valeur la mission spirituelle et d'accueil de l'Oratoire, il a œuvré à sa pérennité en pilotant le grand projet d'aménagement, qui le modernisera et le dotera d'infrastructures culturelles d'exception », a indiqué Me Benoît.

« Mes fonctions de recteur m'ont fait rencontrer des personnes de tous les horizons. J'ai découvert sur ma route la beauté intérieure d'hommes et de femmes qui savaient exprimer leur foi et leur grande confiance en saint Joseph et saint frère André. Alors que je termine cette étape de ma vie, un seul mot me vient à l'esprit, merci. Merci à vous tous et toutes de votre présence et de vos prières. Je suis heureux de passer le flambeau à

père DeLaney qui contribuera, j'en suis persuadé, au rayonnement de notre sanctuaire qui nous est si cher », termine père Claude Grou.

Brèves notes biographiques sur père Michael DeLaney, c.s.c.

Michael DeLaney a grandi à Skaneateles (près de Syracuse, État de New York). Il a été admis dans la Congrégation de Sainte-Croix en 1981 et a été ordonné prêtre en 1987, après des études en relations internationales à Georgetown University puis des études théologiques à University of Notre Dame.

Ses différents engagements l'ont conduit à Portland et à Chicago, ainsi qu'à Santiago au Chili, où il a servi comme supérieur de la communauté de Sainte-Croix pendant près de dix ans, en plus d'être directeur du Saint George's College. Il y a d'ailleurs créé le programme d'Études sur la Paix, une première du genre au Chili, et a supervisé la mise sur pied d'une maison internationale de formation à Santiago. Il a été, depuis 2015, le directeur de Holy Cross Mission Center, organisme basé à University of Notre Dame, en Indiana.

