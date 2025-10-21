L'Association canadienne des radiologistes (la CAR) réclame un investissement fédéral ciblé pour améliorer l'accès à une imagerie diagnostique rapide et innovante.

OTTAWA, ON, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Le sous-financement chronique du Canada dans l'imagerie diagnostique entraîne un lourd fardeau économique, coûtant au pays 64 milliards de dollars par an en pertes de PIB et obligeant les patients à attendre jusqu'à trois mois pour des examens essentiels.

Un nouveau rapport majeur publié par Deloitte et l'Association canadienne des radiologistes (la CAR) démontre que des décennies de négligence ont créé un point de congestion dans le système de santé, nuisant à la fois aux patients et à la compétitivité économique du Canada à l'échelle mondiale. En 2023, plus de deux millions de Canadiennes et de Canadiens ont dû s'absenter du travail en attendant un examen d'imagerie diagnostique, perdant en moyenne 1 017 $ de revenus annuels.

« L'imagerie diagnostique constitue une infrastructure essentielle pour l'ensemble du système de santé, » a déclaré la Dre Alison Harris, présidente de la CAR. « Une capacité insuffisante ne retarde pas seulement les examens individuels, elle crée des obstacles systémiques qui compromettent l'efficacité des soins, ainsi que la santé et le bien-être des Canadiens. »

Le Canada accuse un retard considérable par rapport à ses homologues internationaux, tant sur le plan de la capacité que de l'accès. Malgré le rôle crucial que joue l'imagerie diagnostique dans la santé publique et le développement économique -- contribuant à hauteur de 5,3 milliards $ au PIB et soutenant plus de 71 000 emplois en 2024 -- l'infrastructure d'imagerie du pays a à peine évolué pour répondre à la demande croissante. Le rapport révèle que les patients canadiens attendent désormais en moyenne 84 jours pour une IRM et 66 jours pour une tomodensitométrie (TDM), soit plusieurs semaines de plus que dans la plupart des pays de l'OCDE.

« La radiologie est la porte d'entrée vers les soins. Lorsque les systèmes d'imagerie prennent du retard, des délais apparaissent dans tout le réseau de santé, » a souligné la Dre Harris. « Les cliniciens sont contraints de prendre des décisions difficiles quant aux priorités, et l'ensemble des patients du système en ressentent les effets. »

Chaque dollar investi dans l'imagerie diagnostique génère des retombées multiples sous forme d'amélioration de la productivité, de meilleurs résultats de santé et de réduction des coûts à long terme. La CAR appelle le gouvernement fédéral à agir sans délai pour moderniser l'infrastructure d'imagerie diagnostique du Canada et remédier à la pénurie critique de main-d'œuvre. Il ne s'agit pas seulement de résoudre un défi en santé, mais de répondre à un impératif économique.

À propos de la CAR : Fondée en 1937, l'Association canadienne des radiologistes (CAR) est une société nationale de spécialité représentant les radiologistes du Canada. Elle est dédiée à l'excellence en imagerie et à la promotion des normes les plus élevées en matière de soins aux patients à l'échelle nationale. La CAR est reconnue comme un chef de file en éducation, en recherche et en innovation en radiologie, offrant des ressources de calibre mondial qui permettent à ses membres de réussir pleinement dans leur profession.

SOURCE Association canadienne des radiologistes

Personne-ressource pour les médias : Sara-Émilie Clark, [email protected], 647 542 4408