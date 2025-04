Des radiologistes de partout au pays se rassemblent lors du plus important évènement canadien de radiologie

« Le Congrès scientifique annuel de l'Association canadienne des radiologistes mettra en vedette les technologies de pointe qui transformeront l'imagerie médicale et feront progresser les soins aux patients au Canada. »

MONTRÉAL, le 1er avril 2025 /CNW/ - Entre le 4 et le 6 avril, des radiologistes de partout au Canada se rassembleront à Montréal et présenteront les avancées se rapportant à l'imagerie médicale. En mettant l'accent sur l'intelligence artificielle et les pratiques innovantes permettant d'offrir de meilleurs soins aux patients, l'édition 2025 du Congrès scientifique annuel de l'Association canadienne des radiologistes contribuera à établir un plan directeur pour l'avenir de la radiologie tant au Canada qu'à l'étranger.

Le Congrès de la CAR 2025 accueillera des conférenciers renommés de partout dans le monde qui partageront leur expertise et discuteront des principaux enjeux entourant la radiologie en ce qui concerne les soins aux patients au Canada. Les principaux conférenciers seront, entre autres :

Dre Bharti Khurana , Harvard Medical School , Boston, MA - Imaging of Intimate Partner Violence (L'imagerie de la violence entre partenaires intimes).

Dr Àlex Rovira, Hospital Universitari Vall d' Hebron , Barcelone, Espagne -- Update on Typical and Emerging Imaging Findings in Multiple Sclerosis (Une mise à jour sur les constatations d'imagerie typiques et émergentes de la sclérose en plaques).

Dre Andrea Rockall , Imperial College London, Londres, Royaume-Uni -- Imaging with Impact in Suspected Ovarian Cancer (Une imagerie qui donne des résultats dans les cas de cancer de l'ovaire présumé)

Dr Efrén Flores, Harvard Medical School , Boston, MA -- Decoding Health Equity in Radiology (Déchiffrer l'équité en matière de santé dans le domaine de la radiologie)

Dr Perry Pickhardt , ACR Institute for Radiologic Pathology - Colorectal Cancer: A Radiologist's Perspective (Le point de vue d'un radiologiste à propos du cancer colorectal)

La CAR organise par ailleurs une rencontre des directeurs de services de radiologie dans le cadre de son Congrès annuel. Cette rencontre, qui aura lieu le jeudi 3 avril, rassemblera les hauts responsables des services de radiologie afin de discuter des difficultés rencontrées dans le domaine de l'imagerie médicale partout au pays. Parmi les sujets clés abordés, on trouvera notamment la crise des ressources humaines en santé, les mesures de réglementation de l'intelligence artificielle dans les soins de santé et le manque d'investissement en radiologie. Des représentants du gouvernement, ainsi que de hauts fonctionnaires des sociétés nationales de santé et du secteur, seront présents à cette rencontre.

Le thème de la conférence est « Travailler ensemble : la radiologie au cœur des soins ». Parmi les sujets principaux abordés lors de l'évènement, citons les tendances actuelles de l'intelligence artificielle en radiologie en 2025 et pour l'avenir, qui fera l'objet d'une table ronde, l'importance du dépistage du cancer, l'approche pionnière de la théranostique, l'innovation, les pratiques cliniques en radiologie et les erreurs communes du domaine.

« La radiologie se développe à un rythme si rapide qu'il est difficile de concevoir où en seront les sciences médicales dans les prochaines années. L'intégration mesurée de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle en radiologie représente un grand pas de plus vers des soins aux patients de qualité. Toutefois, il est important de bien comprendre la valeur ajoutée de ces technologies et d'établir un cadre de surveillance clinique par des humains afin de s'assurer que les éléments intégrés au système de soins de santé améliorent le flux de travail des radiologistes et l'accès des patients aux soins. Le Congrès de la CAR 2025 est l'occasion idéale d'en apprendre plus à propos de ces innovations et de leurs fonctionnalités. » -- Dre Ania Kielar, présidente de la CAR.

Les plus de 150 résumés de recherche et conférences portant sur divers domaines de la radiologie font de l'édition 2025 du Congrès de la CAR un évènement à ne pas manquer. Nombreuses seront les occasions d'apprendre et de nouer des liens avec des chefs de file de la radiologie qui font grandement avancer le domaine des sciences médicales dans le but d'améliorer les soins aux patients.

La CAR invite les médias à participer à l'évènement en tant qu'observateurs et leur offrira la possibilité de réaliser des entrevues avec les conférenciers. Veuillez contacter Natalie St-Pierre afin de procéder à une inscription de faveur.

Lieu de l'évènement :

Du 3 au 6 avril 2025

8 h - 17 h

Le Westin

270 rue Saint-Antoine O, Montréal, QC

Le programme de formation (en anglais) est accessible à l'adresse : https://events.canplaninc.ca/car2025

Au sujet de la CAR :

L'Association canadienne des radiologistes (CAR) est le porte-parole national des radiologistes au Canada pour l'excellence de l'imagerie médicale et des soins de qualité. C'est une chef de file dans les domaines de l'éducation, la recherche et l'innovation en radiologie. Elle s'attache à fournir des ressources de qualité à ses membres afin qu'ils puissent travailler et développer leur activité dans les meilleures conditions possible.

SOURCE Association canadienne des radiologistes

Pour les demandes de renseignements, veuillez contacter : Natalie St-Pierre, Directrice des relations avec les parties prenantes, [email protected], 613 854-0675