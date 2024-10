En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO , le 29 oct. 2024 /CNW/ - Manuvie, en collaboration avec Cleveland Clinic Canada et womenmindTM du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH), publie un nouveau rapport qui met en relief les problèmes de santé touchant les femmes en milieu de travail. En s'appuyant sur des données tirées des demandes de règlement d'Assurance collective Manuvie, le rapport montre les impacts de la ménopause et d'autres problèmes de santé des femmes, et propose des stratégies pour aider les employeurs à mieux soutenir leurs employées. En tant qu'experts de leurs domaines respectifs, Cleveland Clinic Canada et womenmind de CAMH ont fourni des commentaires tout au long du rapport en se basant sur les données.

Faits saillants

Ménopause : Le recours à l'hormonothérapie a augmenté de 20,7 % entre 2020 et 2023.

Le recours à l'hormonothérapie a augmenté de 20,7 % entre 2023. Inducteurs d'ovulation : Leur utilisation a augmenté de 25,7 % depuis la pandémie.

Leur utilisation a augmenté de 25,7 % depuis la pandémie. Santé mentale postnatale : 15,1 % des nouvelles mères ont présenté des demandes de règlement en santé mentale dans les six mois suivant l'accouchement. De ce nombre, 42 % d'entre elles demandaient de l'aide pour la première fois.

Le rapport met en évidence un besoin croissant de soutien à la ménopause en milieu de travail, avec une augmentation de 20,7 % du recours à l'hormonothérapie substitutive chez les femmes âgées de 45 à 65 ans entre 2020 et 2023. Les symptômes débilitants de la ménopause (bouffées de chaleur, fatigue, perte de mémoire, dépression) ont des répercussions négatives sur le travail de 59 % des femmes âgées de 45 à 55 ans[i]. De plus, les données de la Fondation canadienne de la ménopause révèlent que 10 % des Canadiennes cesseront de travailler en raison des symptômes non maîtrisés de la ménopause.

Même si la ménopause peut être accompagnée de symptômes graves chez les femmes, le rapport indique que l'hormonothérapie substitutive est largement sous-utilisée en raison de fausses idées à propos de son innocuité. Le nombre de femmes qui ont recours à l'hormonothérapie substitutive a augmenté, mais d'après les données de Manuvie, seulement 13 % des Canadiennes âgées de 45 à 65 ans choisissent cette forme de traitement pour soulager leurs symptômes. Si l'on informe et sensibilise davantage les professionnels de la santé et les employeurs, les femmes auront alors accès à des options de traitement efficaces.

Les employeurs peuvent jouer un rôle important en élaborant des stratégies pour appuyer les femmes qui présentent des symptômes de la ménopause, en leur offrant une assurance médicaments plus complète, en adaptant leurs horaires de travail et en normalisant les discussions sur la ménopause en milieu de travail. Selon le rapport, ces mesures peuvent réduire considérablement l'absentéisme, améliorer le mieux-être au travail et encourager les femmes à rester en poste.

Outre la ménopause, le rapport examine le stress et l'anxiété qui peuvent résulter de l'infertilité. Au Canada, on estime qu'une personne sur six est confrontée à un problème d'infertilité[ii], mais le rapport indique que seulement 10 % des Canadiens qui participent à un régime d'assurance collective de Manuvie bénéficient d'une couverture pour le traitement de l'infertilité. L'utilisation d'inducteurs d'ovulation ayant augmenté de plus de 25 % depuis la pandémie, les employeurs qui offrent une couverture complète à cet égard peuvent atténuer considérablement le stress financier et émotionnel des personnes touchées et les soutenir dans leurs efforts pour fonder une famille.

La santé mentale postnatale est un autre sujet abordé dans le rapport. Ce dernier indique que 15,1 % des nouvelles mères présentent une demande de règlement dans les six mois qui suivent l'accouchement. Dans 42 % des cas, il s'agit d'une première demande. Le rapport examine des moyens pour les employeurs d'améliorer la couverture en matière de santé mentale postnatale offerte aux employées afin de favoriser le bien-être des nouvelles mères et de faciliter leur retour au travail.

Citations

« Manuvie reconnaît que le soutien à la santé des femmes - qu'il s'agisse de leurs besoins liés à la ménopause, à la fertilité ou à la santé mentale postnatale - est essentiel pour avoir une main-d'œuvre productive et inclusive. Un régime d'avantages sociaux complet et flexible peut changer grandement les choses en aidant les femmes à s'épanouir dans leur vie personnelle et professionnelle. »

Jenn Foubert, vice-présidente adjointe et chef, Soins médicaux, Mieux-être et Invalidité de Manuvie

« Les symptômes de la ménopause tels que la fatigue et les troubles de la mémoire peuvent avoir d'importantes répercussions sur le travail au quotidien. En sensibilisant davantage les gens sur l'hormonothérapie substitutive et en faisant en sorte qu'elle soit plus facilement accessible, nous pouvons garantir que les femmes reçoivent les soins adaptés à leurs besoins pour gérer efficacement ces changements et limiter leur incidence sur leur vie quotidienne. »

Dre Zubina Mawji, médecin de première ligne et praticienne certifiée en ménopause, Cleveland Clinic Canada

« Le soutien à la santé mentale des femmes lors de grands changements dans leur vie, comme la période postnatale et la ménopause, est un élément essentiel et trop souvent négligé. Il faut que les employeurs adoptent une approche globale pour favoriser un milieu de travail sain et inclusif. »

Dre Liisa Galea, chercheuse principale, Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH)

