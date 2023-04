De nouvelles données indiquent qu'en l'espace de trois ans, 67 millions d'enfants à l'échelle mondiale ont été privés d'un ou de plusieurs vaccins en raison des perturbations induites par la COVID-19

TORONTO, le 19 avril 2023 /CNW/ - Pendant la pandémie de COVID-19, la perception de l'importance de la vaccination infantile a diminué chez les habitants de 52 des 55 pays à l'étude, avertit aujourd'hui l'UNICEF dans un nouveau rapport sur la vaccination.

À Aden, au Yémen, Hind Ali Nasser, 7 ans, se tient le bras après avoir été vaccinée. (Groupe CNW/UNICEF Canada) À Cracovie, en Pologne, Mykyta, 6 ans, reçoit ses vaccins. (Groupe CNW/UNICEF Canada)

Le rapport La Situation des enfants dans le monde 2023 : Pour chaque enfant, des vaccins met en lumière une perte de confiance de 8,2 points de pourcentage au Canada et supérieure à un tiers en République de Corée, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Ghana, au Sénégal et au Japon après le début de la pandémie. Les nouvelles données, recueillies par le Vaccine Confidence Project et publiées aujourd'hui par l'UNICEF, indiquent que la Chine, l'Inde et le Mexique sont les seuls pays étudiés dans lesquels l'importance perçue des vaccins est restée stable ou a même progressé. Dans la plupart des pays, y compris le Canada, les personnes âgées de moins de 35 ans étaient plus susceptibles d'être moins convaincues de l'importance de faire vacciner les enfants après le début de la pandémie*.

« Nous sommes en état d'alerte rouge en ce qui concerne la santé des enfants. Au Canada et dans le monde entier, une action plus résolue est nécessaire afin de relever la couverture vaccinale chez les enfants et éviter que la confiance à l'égard de la vaccination ne s'érode davantage, a déclaré David Morley, président et chef de la direction d'UNICEF Canada. Le moment est venu de vacciner les enfants historiquement laissés pour compte. Le moment est venu de rétablir l'immunité, à défaut de quoi plus d'enfants mourront de maladies pourtant faciles à prévenir, comme la rougeole, le tétanos et la poliomyélite. »

La confiance à l'égard des vaccins étant volatile et s'inscrivant dans un contexte temporel spécifique, il sera toutefois nécessaire de recueillir et d'analyser des données supplémentaires pour déterminer si ces constatations sont révélatrices d'une tendance à plus long terme. La vaccination continue de remporter un soutien relativement important en dépit des baisses observées. Dans presque la moitié des 55 pays étudiés, plus de 80 % des personnes interrogées ont en effet jugé qu'il était important de faire vacciner les enfants.

Cependant, le rapport met en garde contre le risque de voir s'accentuer la menace posée par cette réticence à la vaccination, sous l'effet cumulé de plusieurs facteurs tels que l'incertitude relative à la riposte contre la pandémie, l'accès plus généralisé aux fausses informations, la perte de confiance à l'égard des experts et la polarisation politique.

Fait alarmant, cette baisse de confiance s'inscrit dans le contexte du plus grand recul ininterrompu des vaccinations infantiles en trente ans, occasionné par la pandémie de COVID-19. En effet, cette dernière a engendré la suspension des services de vaccination dans presque tous les pays, notamment en raison des lourdes exigences pesant sur les systèmes de santé, de la réaffectation des ressources en faveur de la vaccination contre la COVID-19, des pénuries de personnel soignant et des mesures de confinement à domicile.

Le rapport publié aujourd'hui s'inquiète du trop grand nombre d'enfants - 67 millions au total - ayant manqué des vaccins entre 2019 et 2021, avec pour conséquence, des taux de couverture vaccinale en baisse dans 112 pays. Les enfants nés juste avant ou pendant la pandémie auront bientôt dépassé l'âge auquel les vaccins sont habituellement administrés : il s'avère donc d'autant plus urgent de rattraper les retards accumulés afin de prévenir des flambées épidémiques de maladies mortelles. En 2022, par exemple, le nombre total de cas de rougeole a plus que doublé par rapport à l'année précédente, tandis que le nombre d'enfants paralysés après avoir contracté la poliomyélite a augmenté de 16 % sur la même période. Entre 2019 et 2021, ce chiffre a été multiplié par huit comparativement à la période de trois ans antérieure - une situation qui souligne la nécessité d'intensifier durablement les efforts en faveur de la vaccination.

La pandémie a également exacerbé les inégalités existantes. En effet, la vaccination reste indisponible, inaccessible ou inabordable pour beaucoup trop d'enfants, en particulier ceux issus des communautés les plus marginalisées - une population déjà difficile à atteindre avant la pandémie - dans un monde où les taux de vaccination stagnent depuis près de dix ans.

Parmi les 67 millions d'enfants qui n'ont pas reçu tous leurs vaccins de routine entre 2019 et 2022, 48 millions n'en ont reçu aucun - ce sont des enfants « zéro dose ». Si, fin 2021, l'Inde et le Nigéria (deux pays affichant une très forte natalité) recensaient la plus grande population d'enfants zéro dose, c'est au Myanmar et aux Philippines que leur nombre a le plus notablement augmenté.

Les enfants non vaccinés vivent dans les communautés les plus pauvres, les plus reculées et les plus marginalisées, dans des pays parfois en situation de conflit. D'après les nouvelles données produites aux fins de ce rapport par l'International Center for Equity in Health, 1 enfant sur 5 au sein des ménages les plus pauvres n'a reçu aucun vaccin, contre 1 sur 20 au sein des ménages les plus riches. Souvent, les enfants non vaccinés vivent dans des communautés difficiles d'accès (par exemple, en milieu rural ou dans des bidonvilles) et sont nés de mères qui n'ont pas pu aller à l'école et qui ont peu d'influence sur les décisions familiales. Ces problématiques sont d'autant plus présentes dans les pays à revenu faible et intermédiaire, où l'on recense environ 1 enfant zéro dose sur 10 en milieu urbain et 1 sur 6 en milieu rural. Dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, en revanche, l'écart est pratiquement nul entre ces deux milieux.

Pour vacciner chaque enfant, il est capital de renforcer les soins de santé primaires et de fournir au personnel de première ligne, majoritairement féminin, les ressources et le soutien dont il a besoin. Le rapport précise que les femmes, premières actrices de la vaccination, se heurtent à des obstacles tels que le faible niveau de salaire, l'emploi informel et le manque d'occasions de formation formelle et de perspectives d'avancement, quand leur sécurité n'est pas directement menacée.

« Les femmes sont aux premières lignes de la lutte contre les maladies infantiles mortelles, dit M. Morley. Conformément à sa Politique d'aide internationale féministe, le gouvernement du Canada peut s'appuyer sur sa position de chef de file pour veiller à ce que la mission essentielle des travailleuses de la santé de première ligne soit dûment soutenue et reconnue. »

Pour résoudre cette crise de la survie de l'enfant, l'UNICEF appelle les gouvernements à accroître leurs investissements en faveur de la vaccination et à collaborer avec les parties prenantes pour débloquer les ressources disponibles, notamment le solde des fonds alloués à la lutte contre la COVID-19, de façon à déployer de toute urgence des campagnes de rattrapage et à intensifier la vaccination afin de protéger les enfants et de prévenir des flambées épidémiques.

Le rapport enjoint les gouvernements à :

Recenser et atteindre d'urgence tous les enfants, en particulier ceux qui n'ont pas reçu l'intégralité de leurs vaccins durant la pandémie de COVID-19;

Renforcer la demande à l'égard des vaccins, en veillant notamment à instaurer un climat de confiance;

Accorder la priorité en matière de financement aux services de vaccination et aux soins de santé primaires;

Bâtir des systèmes de santé résilients en investissant en faveur des agentes de santé, de l'innovation et de la fabrication locale.

« Les vaccins ont sauvé des millions de vies et protégé des communautés tout entières contre des maladies mortelles », a précisé Catherine Russell, directrice générale de l'UNICEF. Nous savons trop bien que les maladies ne s'arrêtent pas aux frontières. La vaccination de routine et la robustesse des systèmes de santé sont nos meilleurs atouts pour éviter de futures pandémies, à l'origine de décès et de souffrances inutiles. L'heure est venue de tirer parti des ressources restées à disposition à l'issue des campagnes de vaccination contre la COVID-19 afin d'investir dans le renforcement des services de vaccination et dans la mise en œuvre de systèmes pérennes, pour chaque enfant. »

