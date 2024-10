La plus grande organisation de récupération alimentaire du Canada dévoile des résultats révolutionnaires sur le gaspillage alimentaire en 2024.

Plus de 46 % de toute la nourriture au Canada est gaspillée chaque année.

41 % de ce gaspillage est évitable, ce qui représente une valeur de 58 milliards de dollars.

Les dates « meilleur avant » sont à l'origine de 23 % du gaspillage alimentaire évitable, entre la transformation (moment où ces dates sont appliquées) et l'achat.

Le gaspillage alimentaire évitable contribue à environ 25,7 millions de tonnes métriques d'émissions de CO₂ par an, soit l'équivalent de 253 000 vols de Toronto à Vancouver .

TORONTO, le 22 oct. 2024 /CNW/ - Une nouvelle recherche publiée par Deuxième Récolte, « La crise évitable du gaspillage alimentaire : mise à jour », financée grâce au généreux soutien de Les Compagnies Loblaw Limitée (Loblaw), a révélé des résultats stupéfiants sur la quantité de gaspillage alimentaire générée par le système alimentaire canadien.

Le rapport souligne que 46,5 % de toute la nourriture au Canada est gaspillée. Le gaspillage alimentaire évitable -- la nourriture qui pourrait être redistribuée pour nourrir les personnes dans le besoin -- a augmenté de 6,5 % et représente désormais 41,7 % du total du gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire évitable a une valeur estimée à 58 milliards de dollars.

« Le rapport en 2019 a tiré la sonnette d'alarme sur le gaspillage alimentaire au Canada, et bien que nous ayons constaté certaines améliorations, nous ne pouvons pas célébrer lorsque nous continuons à gaspiller près de la moitié de notre nourriture », a déclaré Lori Nikkel, PDG de Deuxième Récolte. « Les coûts environnementaux et financiers du gaspillage alimentaire sont stupéfiants, en particulier à la lumière de la crise actuelle de l'accessibilité alimentaire. Nous devons agir maintenant et travailler ensemble pour réduire le gaspillage alimentaire à tous les niveaux ».

Co-écrite avec Value Chain Management International (VCMI), une voix publique et industrielle de premier plan sur le gaspillage alimentaire, cette recherche cruciale s'appuie sur l'étude historique de 2019 qui a mis en évidence pour la première fois la crise du gaspillage alimentaire au Canada. Cette dernière mise à jour peut servir comme ressource essentielle pour l'industrie, le gouvernement et le public afin de comprendre et d'aborder la question du gaspillage alimentaire. Les résultats soulignent le besoin urgent d'actions globales pour réduire le gaspillage alimentaire, en particulier lorsque l'abordabilité des denrées alimentaires reste une préoccupation nationale.

« En discutant avec les parties prenantes de l'ensemble de la chaîne alimentaire au Canada, les résultats sont clairs », a déclaré le Dr. Martin Gooch, PDG de VCMI. « Le gaspillage alimentaire est toujours omniprésent, et il coûte à tout le monde. »

La méthodologie employée par VCMI est conforme à l'étude de 2019 et consiste à interroger plus de 1 000 organisations tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Cette recherche actualisée sert de plan directeur pour un avenir où le gaspillage alimentaire est minimisé, où les surplus alimentaires sont redistribués et dans lequel les Canadiens bénéficient d'un système alimentaire plus durable et plus efficace.

Quand : Mardi 22 octobre 2024, de 11 h à 12 h

Où : Deuxième Récolte, 120 The East Mall, Toronto, ON M8Z 5V5

Qui : Lori Nikkel, directrice générale, Deuxième Récolte

Martin Gooch, directeur général, Value Chain Management International

Jenn Pfenning, directrice des ressources humaines, des opérations et du marketing, Pfenning's Farm

DeuxiemeRecolte.ca/ressources/recherche

À propos de Deuxième Récolte

Deuxième Récolte est la plus grande organisation de récupération alimentaire au Canada et un leader d'opinion mondial en matière de gaspillage alimentaire et de redistribution des denrées périssables. Elle récupère les surplus alimentaires invendus de milliers d'entreprises alimentaires tout au long de la chaîne d'approvisionnement pour les redistribuer à des organismes à but non lucratif dans chaque province et territoire. Cela permet d'éviter que des gaz à effet de serre nocifs ne pénètrent dans l'atmosphère tout en améliorant l'accès à la nutrition pour des millions de Canadiens en situation d'insécurité alimentaire.

Au-delà de la récupération et de la redistribution de denrées alimentaires, Deuxième Récolte est très impliquée dans le plaidoyer et la lutte contre le gaspillage alimentaire, la recherche, la formation et l'éducation. Ses rapports novateurs, tels que « La crise évitable du gaspillage alimentaire », fournissent des données et des informations essentielles pour éclairer les politiques publiques et éduquer le public sur les systèmes alimentaires durables.

Deuxième Récolte s'engage à conduire un changement systémique, en aidant à façonner des politiques et des pratiques qui réduisent le gaspillage alimentaire et abordent son rôle dans le changement climatique, tout en soutenant les communautés en leur fournissant la nourriture dont elles ont besoin.

À propos de Value Chain Management International

Value Chain Management International (VCMI) est l'auteur ou le co-auteur de plusieurs publications sur le gaspillage alimentaire. Il est l'un des principaux porte-parole du public et de l'industrie en matière de sensibilisation aux opportunités et aux solutions entourant la réduction du gaspillage alimentaire, la traçabilité et l'environnement. Le VCMI mesure le gaspillage dans le cadre de l'analyse globale des systèmes alimentaires afin de créer des solutions pragmatiques et durables pour les entreprises et les organisations industrielles tout au long de la chaîne de valeur. Le VCMI utilise des outils de diagnostic spécialisés dans la chaîne de valeur pour détecter les sources de gaspillage et déterminer comment les éliminer. VCMI participe ensuite à la mise en œuvre de nouvelles pratiques pour résoudre les problèmes et garantir des résultats positifs.

SOURCE Second Harvest

Pour plus d'informations ou pour organiser une interview, veuillez contacter : Giao Chau, directrice des communications, Deuxième Récolte, [email protected], 416.408.2594; Katherine Vanda, Collective Motion, [email protected], 514.318.3068