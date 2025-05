TORONTO, le 28 mai 2025 /CNW/ - La Shania Twain Foundation et Deuxième Récolte, la plus grande organisation de récupération alimentaire au Canada, sont heureuses d'annoncer un partenariat national visant à aborder deux problématiques cruciales et interreliées : le gaspillage alimentaire et la précarité alimentaire.

Guidé par une volonté commune de faire en sorte que personne au Canada n'ait le ventre vide, le partenariat mettra à profit l'engagement de la Shania Twain Foundation à soutenir les communautés mal desservies et le conjuguera à l'expertise de Deuxième Récolte pour ce qui est de récupérer des surplus alimentaires et de les redistribuer aux personnes dans le besoin.

« À la Shania Twain Foundation, nous pensons que tout le monde devrait avoir accès à des aliments nutritifs », mentionne Shania Twain, fondatrice de l'organisme. « Deuxième Récolte partage aussi cette conviction et, ensemble, nous pouvons faire de grandes choses dans tout le pays en veillant à ce que les surplus d'aliments comestibles finissent dans la bouche des gens, et non dans les sites d'enfouissement -- tout ça dans le but d'améliorer la vie dans les collectivités du Canada. »

Dans le cadre de ce partenariat, les deux organisations travailleront ensemble pour élaborer des campagnes de sensibilisation, soutenir les efforts de récupération alimentaire et aller à la rencontre de nombreuses instances préoccupées par la question du gaspillage alimentaire au Canada.

« La passion profonde de Shania pour l'accès à la nourriture et sa plateforme influente suscitera une énergie nouvelle qui alimentera notre mission. Sa voix puissante mettra en lumière le besoin urgent de s'attaquer au gaspillage alimentaire et à la faim au Canada », précise Lori Nikkel, directrice générale de Deuxième Récolte. « Ensemble, nous pouvons créer un vrai changement en misant sur la sensibilisation et sur des actions concrètes dans les communautés du pays. »

Par leurs paroles, leurs actions communautaires et leurs initiatives nationales de sensibilisation, la Shania Twain Foundation et Deuxième Récolte uniront leurs efforts afin que les aliments soient mangés, pas jetés.

À propos de Deuxième Récolte

À titre de plus grande organisation de récupération alimentaire au Canada, Deuxième Récolte est un leader mondial en redistribution de denrées périssables et dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Nous collaborons avec des milliers d'entreprises à tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement alimentaire pour récupérer les surplus et les redonner à des organismes d'entraide dans chaque province et territoire. Nous prévenons ainsi l'émission de gaz à effet de serre tout en améliorant l'accès à des aliments nutritifs pour des millions de Canadiens et Canadiennes en situation de précarité alimentaire. Outre la récupération et la redistribution des denrées alimentaires, Deuxième Récolte consacre aussi beaucoup d'énergie à défendre la cause de la récupération alimentaire, à effectuer de la recherche, et à donner formation et éducation sur le sujet. Ses rapports novateurs, tels que La crise évitable du gaspillage alimentaire, fournissent des données et des informations essentielles pour éclairer les politiques publiques et sensibiliser le public sur les systèmes alimentaires durables.

Deuxième Récolte est déterminée à susciter un changement systémique en participant à l'élaboration de politiques et de pratiques qui réduisent le gaspillage alimentaire, limitant de ce fait son incidence sur le climat. Elle soutient également les communautés en leur fournissant les denrées alimentaires dont elles ont besoin.

À propos de la Shania Twain Foundation

Depuis 2010, la Shania Twain Foundation (autrefois appelée Shania Kids Can) met en place des programmes localisés dans les écoles afin d'atténuer les conséquences de la pauvreté et de la faim auxquelles les enfants sont confrontés tous les jours. Notre objectif aujourd'hui est non seulement d'aider plus d'enfants et de familles, mais aussi d'élargir notre portée en établissant des partenariats avec d'autres organismes de bienfaisance qui offrent des programmes et services similaires. Notre financement contribuera à réduire la précarité alimentaire et à favoriser l'autonomie des jeunes et le bien-être mental.

