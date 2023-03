Un nouveau président pour le conseil d'administration de la SHDM

MONTRÉAL, le 16 mars 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal et la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) félicitent M. Jean-Jacques Bohémier pour sa nomination à titre de président du conseil d'administration de la SHDM.

Conformément aux règles de saine gouvernance de la SHDM, cette nomination a été entérinée lors de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal du 15 mars 2023. Elle entrera en vigueur le 14 avril 2023, date de la fin du mandat de Mme Johanne Brunet, qui n'a pas souhaité renouveler son mandat après quatorze ans au sein du conseil d'administration de la SHDM.

« La grande expertise en habitation et en développement urbain de M. Bohémier, ainsi que sa connaissance de la SHDM et de la Ville de Montréal, seront des atouts majeurs pour présider la Société. Je le félicite pour cette nomination, nous allons collaborer pour répondre aux besoins de logements abordables des Montréalaises et Montréalais. Je tiens également à remercier Mme Johanne Brunet, qui a présidé la SHDM depuis 2015 et qui a siégé au conseil d'administration depuis 2009. Son engagement et sa vision ont contribué à ce que la SHDM soit aujourd'hui un organisme solide qui pourra relever les défis de l'avenir dans un secteur en pleine mutation », a déclaré Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques.

« C'est un plaisir et un privilège de retrouver la SHDM en tant que président du conseil d'administration », s'est réjoui M. Jean-Jacques Bohémier. « La mission et le rôle de la SHDM n'ont jamais été aussi pertinents, alors que les enjeux liés au logement et au développement de la Ville sont manifestes. J'ai hâte de travailler avec les membres du conseil, les équipes de la SHDM, la Ville de Montréal et ses partenaires pour développer des projets qui ont un impact positif sur la communauté montréalaise. »

À propos de M. Jean-Jacques Bohémier

Architecte maintenant à la retraite, Jean-Jacques Bohémier a œuvré dans le domaine de l'habitation et du développement urbain tout au long de sa carrière. Il a notamment acquis son expérience à la Société populaire d'habitation de Rosemont et à la SHDM à titre de directeur du développement, où il a participé à la mise en œuvre des programmes d'acquisition de logements locatifs et des maisons de chambres, ainsi qu'à la mise en place du Fonds d'investissement social en habitation. En 2002, il rejoint la Ville de Montréal comme conseiller politique auprès des élus sur les dossiers de l'habitation et assumera aussi, jusqu'en 2020, diverses responsabilités liées au développement social, aux grands parcs, à l'urbanisme ainsi qu'à la gestion et la planification immobilière. Il rejoint ensuite le conseil d'administration de la Société d'habitation populaire de l'est de Montréal (SHAPEM), puis en assure la présidence.

À propos de la SHDM

Société paramunicipale à but non lucratif et financièrement autonome, la SHDM contribue au développement social et économique de la Ville de Montréal par le développement, la gestion et la mise en valeur d'actifs immobiliers de nature résidentielle, institutionnelle, industrielle, commerciale et culturelle. Mandataire de la Ville de Montréal, elle participe au maintien et à la création de milieux de vie abordables et durables, par une gestion responsable de son parc immobilier.

www.shdm.org

