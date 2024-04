Un parc national dans le bassin hydrographique Peel protégerait la région de façon permanente, contribuerait au rétablissement des espèces en péril et appuierait la poursuite des pratiques culturelles autochtones pour les générations futures

INUVIK, NT, le 22 avril 2024 /CNW/ - En ce Jour de la Terre, en partenariat avec les peuples autochtones et en étroite collaboration avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux, le gouvernement du Canada réaffirme son engagement à mettre fin et à inverser la perte de la biodiversité d'ici 2030 et à rétablir ses niveaux d'ici 2050.

Légende : Des aurores boréales surplombant le confluent des rivières Peel et Snake dans le bassin hydrographique Peel. Photo : Tayu Hayward (Groupe CNW/Parcs Canada (HQ))

Aujourd'hui, le grand chef Ken Kyikavichik du Conseil tribal des Gwich'in, la cheffe Dawna Hope de la Première Nation de Nacho Nyak Dun, l'honorable Nils Clarke, ministre de l'Environnement du Yukon, et l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, ont annoncé leur engagement commun à explorer la faisabilité d'établir un nouveau parc national dans le bassin hydrographique Peel, situé au Yukon et dans les territoires traditionnels des Gwich'in et de la Première Nation de Nacho Nyak Dun.

Le bassin hydrographique Peel revêt une grande importance culturelle et est au cœur des traditions, des cultures et des modes de vie des Gwich'in et de la Première Nation de Nacho Nyak Dun, qui prennent soin de ces terres et de ces eaux depuis des temps immémoriaux. C'est l'habitat de la harde de caribous de la Porcupine et son paysage diversifié comprend des rivières à écoulement libre, une forêt boréale intacte et des canyons fluviaux profonds. Les forêts sont essentielles au maintien du caribou boréal et d'autres espèces canadiennes emblématiques, notamment le grizzli, le faucon pèlerin et l'orignal. Les canyons accueillent une abondance de sauvagines, d'oiseaux de proie et d'autres oiseaux migrateurs chaque printemps, et la rivière Peel et ses affluents abritent des zones de frai importantes pour le corégone et d'autres espèces de poissons importantes.

La zone à l'étude comprend le corridor de la rivière Peel, les terres humides du lac Turner et la rivière Caribou qui sont désignées pour une protection permanente en vertu du Plan régional d'aménagement du bassin hydrographique Peel. S'il est établi, le nouveau parc national proposé protégerait de façon permanente 3 000 kilomètres carrés de paysages riches et diversifiés, une superficie de plus de la moitié de la superficie de l'Île-du-Prince-Édouard, aiderait à maintenir la biodiversité, à lutter contre les effets des changements climatiques et complémenterait l'engagement du gouvernement du Canada de conserver 30 pour cent des terres et des eaux au Canada d'ici 2030.

Un parc national - peut-être le quatrième dans le territoire du Yukon - dans le bassin hydrographique Peel ne serait créé qu'avec l'appui total du Conseil tribal des Gwich'in et de la Première Nation de Nacho Nyak Dun. Il serait également codéveloppé et cogéré avec les deux nations, car l'Agence Parcs Canada s'est engagée à mettre en place un réseau de lieux patrimoniaux nationaux qui reconnaît et honore les contributions historiques et contemporaines des peuples autochtones, leurs histoires et leurs cultures, ainsi que les relations spéciales que ces derniers entretiennent avec les terres et les eaux ancestrales.

« Nous sommes ravis à l'idée de protéger de façon permanente nos terres ancestrales dans le bassin versant de teetł'it Gwinjik (rivière Peel). Les Gwich'in vivent dans ces régions depuis des milliers d'années et nous continuons d'exercer nos modes traditionnels de subsistance et de vie sur ces terres. Alors que nous nous efforçons de rapprocher nos générations futures de ce paysage vital, nous avons l'intention qu'un parc national puisse aider à réconcilier notre relation avec le Canada en partageant cet écosystème unique au Canada et à l'étranger grâce à la préservation et à la création d'une économie fondée sur les terres dans notre territoire traditionnel. »

Ken Kyikavichik

Grand chef, Conseil tribal des Gwich'in

« L'Accord de collaboration que nous célébrons aujourd'hui est une expression importante de notre engagement, avec les gouvernements du Canada, du Yukon et du Conseil tribal des Gwich'in, à mettre en œuvre conjointement le Plan d'aménagement du territoire du bassin hydrographique Peel. C'est une justification pour tout le travail de nos aînés et de nos citoyens dans la négociation de l'Accord définitif Nacho Nyak Dun et la défense inlassable de la protection du bassin hydrographique Peel - jusqu'à la Cour suprême du Canada.

Comme nous l'avons si souvent dit au cours des 20 dernières années, le bassin hydrographique Peel est une région d'une valeur culturelle et spirituelle inégalée pour notre peuple. C'est notre lieu de refuge. Nous sommes impatients de collaborer avec nos cousins gwich'in et les gouvernements du Canada et du Yukon pour cogérer les terres de la région du bassin versant Peel de manière à ce que ces terres soient respectées et protégées pour toujours. »

Cheffe Dawna Hope

Première Nation de Nacho Nyak Dun

« Les impacts du changement climatique se font sentir partout dans le monde, mais sont encore plus prononcés dans le Nord. L'exploration de la faisabilité de l'établissement d'un nouveau parc national au Yukon est un grand pas vers la protection des écosystèmes magnifiques et uniques de ce territoire incroyable. Merci au Conseil tribal des Gwich'in, à la Première Nation des Nacho Nyak Dun, au gouvernement du Yukon et à Parcs Canada de votre initiative et de votre désir d'établir un nouveau parc national pour protéger et conserver les importantes aires culturelles et naturelles que le bassin versant Peel a à offrir. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Le bassin versant Peel est un endroit spécial - un endroit d'une beauté incroyable, d'écosystèmes riches et d'une grande valeur culturelle. La signature de cet accord de collaboration entre le Conseil tribal des Gwich'in, la Première Nation des Nacho Nyak Dun, Parcs Canada et le gouvernement du Yukon est une excellente nouvelle. Aujourd'hui est un excellent exemple de la façon dont nous travaillons ensemble pour protéger les paysages naturels et la biodiversité au profit des générations actuelles et futures. »

Brendan Hanley

Député du Yukon

« Les changements climatiques, la perte de biodiversité et les répercussions humaines sur l'environnement exigent des mesures audacieuses pour protéger les divers écosystèmes, cultures et traditions du Yukon. Une étude de faisabilité pour un parc national est une prochaine étape clé dans la mise en œuvre du Plan régional d'aménagement du bassin hydrographique Peel. Cela permettra de mieux protéger cette région pour les générations futures et appuie les objectifs de conservation et de protection de l'Entente Canada-Yukon sur la nature. Je tiens à remercier le Conseil tribal des Gwich'in, la Première Nation des Nacho Nyak Dun et Parcs Canada d'avoir appuyé cette importante initiative. »

L'honorable Nils Clarke

Ministre de l'Environnement du Yukon

Le bassin versant de la rivière Peel s'étend sur 74 000 kilomètres carrés, depuis son cours supérieur au Yukon jusqu'à sa confluence avec le fleuve Mackenzie près de Fort McPherson , dans les Territoires du Nord-Ouest.

jusqu'à sa confluence avec le fleuve Mackenzie près de , dans les Territoires du Nord-Ouest. Le gouvernement du Yukon , les Tr'ondëk Hwëch'in, la Première Nation de Nacho Nyak Dun, la Première Nation de Gwitchin Vuntut et le Conseil tribal des Gwich'in coparrainent la mise en œuvre du Plan régional d'aménagement du bassin hydrographique Peel (approuvé en 2019).

, les Tr'ondëk Hwëch'in, la Première Nation de Nacho Nyak Dun, la Première Nation de Gwitchin Vuntut et le Conseil tribal des Gwich'in coparrainent la mise en œuvre du Plan régional d'aménagement du bassin hydrographique Peel (approuvé en 2019). Au cours de la mise en œuvre du Plan régional d'aménagement du bassin hydrographique Peel, une partie nord du bassin hydrographique a été désignée par le Conseil tribal des Gwich'in comme un candidat potentiel pour un nouveau parc national.

L'Accord Canada-Yukon sur la nature est entré en vigueur en avril 2023. Dans le cadre de cette entente, le gouvernement du Canada aide le gouvernement du Yukon et les gouvernements autochtones à travailler à des initiatives liées à la conservation, aux aires protégées et à la biodiversité.

aide le gouvernement du et les gouvernements autochtones à travailler à des initiatives liées à la conservation, aux aires protégées et à la biodiversité. Un nouveau parc national dans le bassin hydrographique Peel protégerait de façon permanente une partie de la région naturelle des plaines boréales du Nord, qui est actuellement sous-représentée dans le Plan du réseau des parcs nationaux.

À l'heure actuelle, le territoire du Yukon compte un total de trois parcs nationaux ou réserves de parc national : le parc national Ivvavik ; le parc national et réserve de parc national Kluane ; le parc national Vuntut.

