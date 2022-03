Un nouveau mandat de grève chez SSQ (Beneva)

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 24 mars 2022 /CNW Telbec/ - Lors d'une assemblée générale tenue ce jeudi 24 mars à Trois-Rivières, les membres du Syndicat des employés de bureau de SSQ Vie (CSN) ont voté en faveur de la poursuite de leur grève à 78 %, celle-ci pouvant désormais aller jusqu'à la grève générale illimitée. Juste avant la tenue de leur assemblée générale, les membres du syndicat ont manifesté leur solidarité dans les rues de la ville.

« Au même moment où notre employeur enregistre des résultats financiers records, nous devons nous battre afin d'obtenir simplement des augmentations salariales qui protégeront notre pouvoir d'achat, tout en reconnaissant les nombreuses années que plusieurs d'entre nous avons accumulées à l'emploi de SSQ (Beneva), de déplorer Chantal Joly, présidente du Syndicat des employés de bureau de SSQ Vie-CSN. Nous savons qu'un autre groupe de salarié-es a obtenu des bonifications significatives de l'ordre d'un minimum de 10 % et que de ce fait, un traitement inéquitable nous est servi à notre table de négociation. Nous ne méritons pas moins que ces salarié-es. Voilà pourquoi nous avons renouvelé notre mandat de grève aujourd'hui et nous souhaitons vivement que l'employeur en saisisse la juste mesure. »

En négociation depuis le 2 novembre 2021, la question des salaires est abordée à une table centrale regroupant les trois unités affiliées à la CSN. Une demande de conciliation a été déposée le 4 février dernier au Tribunal administratif du travail.

« Pour un employeur de cette taille qui vient tout juste de réaliser des bénéfices de près du double de ses prévisions, la SSQ (Beneva) n'offre actuellement que des miettes à ses salarié-es. On dirait qu'ils n'ont pas encore compris que la rareté de la main-d'œuvre qui frappe tous les employeurs est encore bien présente et que l'importante inflation qui nous frappe déjà a des impacts sur celles et ceux qui leur font réaliser ces bénéfices records », de conclure Alexandre Laviolette, président de la Fédération du commerce (FC-CSN).

Outre le Syndicat des employés de bureau de SSQ Vie (CSN), deux autres groupes d'employé-es affiliés à la CSN possèdent des mandats de moyens de pression lourds incluant la grève.

Le Syndicat des employés de bureau de SSQ Vie (CSN) rassemble environ 570 membres, le Syndicat des salarié-e-s de SSQ Société d'assurances générales (CSN) en regroupe près de 520 et le Syndicat du personnel de vente de SSQ, Société d'Assurance-Vie inc. (CSN) en compte 35. Ils sont tous affiliés à la Fédération du commerce (FC-CSN) qui compte quelque 28 000 membres regroupés dans plus de 330 syndicats présents dans les secteurs du commerce de détail, de gros et de services divers, de l'agroalimentaire, des finances et du tourisme.

