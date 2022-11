Un nouveau jeu pour les jeunes lancé dans le cadre de la Journée mondiale de l'enfance

MONTRÉAL, le 21 nov. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a lancé le jeu Discrimineville, un outil éducatif pour sensibiliser les jeunes à la discrimination dans les lieux publics. Le jeu s'adresse aux jeunes de 12 à 18 ans et aborde les notions de droits et libertés, les obligations qui en découlent et le pouvoir d'intervention de personnes en situation d'autorité

Un jeu éducatif pour les jeunes de 12 à 18 ans (Groupe CNW/Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse)

Déjà testé auprès de quelques maisons de jeunes et organismes, le jeu a suscité l'enthousiasme des personnes participantes car il permet d'avoir des discussions sur des enjeux importants et d'apprendre des notions liées aux droits de la personne dans un contexte ludique.

Des copies du jeu ont été envoyées à 40 organisations dans 14 régions du Québec. Le jeu est également disponible en ligne. Pour télécharger le jeu et la trousse d'animation : cdpdj.qc.ca/discrimineville

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics.

Source :

Meissoon Azzaria

438 622-3652

[email protected]

Suivez-nous sur : Facebook | Twitter | Youtube | LinkedIn | Instagram

SOURCE Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse