Un nouveau guide interprofessionnel pour mieux accompagner les projets parentaux impliquant une gestation pour autrui

MONTRÉAL, le 28 avril 2025 /CNW/ - Un tout nouveau guide a été conçu à l'intention des professionnels appelés à intervenir avec les parents d'intention et les personnes porteuses dans les parcours de gestation pour autrui (GPA) au Québec. Destiné aux notaires et aux professionnels de la santé et des services sociaux, cet outil vise à harmoniser les pratiques et favoriser une meilleure collaboration entre les différentes expertises, au bénéfice des personnes impliquées dans ces projets parentaux.

Une démarche sensible, un accompagnement fondamental

Alors que les GPA gagnent en visibilité depuis leur reconnaissance légale au Québec, elles demeurent des projets de vie à la fois complexes et sensibles. Ce guide marque une avancée concrète pour assurer un accompagnement rigoureux, humain et concerté de cette réalité familiale. Il offre des repères concrets pour aborder les aspects juridiques et psychosociaux, en respect des rôles de chacun.

Bonifier la collaboration, un an après la légalisation

À l'initiative de la Chambre des notaires du Québec et en collaboration avec l'Ordre professionnel des sexologues du Québec, l'Ordre des psychologues du Québec, l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec et l'Ordre des sage-femmes du Québec, ce guide s'inscrit dans la foulée des modifications législatives ayant mené à l'entrée en vigueur des contrats de gestation pour autrui il y a environ un an.

Rappelons que les familles qui souhaitent entreprendre une telle démarche doivent participer à une rencontre d'information psychosociale avec un des membres des ordres professionnels des relations humaines et de la santé susmentionnés, en plus de conclure une convention de gestation pour autrui par acte notarié.

