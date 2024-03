MONTRÉAL , le 5 mars 2024 /CNW/ - La traite des personnes et l'exploitation sexuelle sont des crimes odieux, qui ont d'importantes répercussions sur les victimes, les survivantes et survivants, leur famille, leur communauté et la société dans son ensemble. Le gouvernement du Canada est déterminé à aider toutes les victimes et les survivantes d'acte criminel, y compris les victimes et les survivantes de la traite des personnes et de l'exploitation sexuelle, en travaillant avec des partenaires pour fournir des services dédiés à ces victimes et survivantes et en favorisant une meilleure compréhension de leurs besoins.

Aujourd'hui, l'honorable Arif Virani, ministre de la Justice et procureur général du Canada, Francis Scarpaleggia, député de la circonscription de Lac-Saint-Louis, et Ronald Lepage, directeur général de La Sortie, ont annoncé un financement de 442,921 $, sur trois exercices financiers (2023-2026), accordé à La Sortie pour soutenir les victimes et les survivantes et survivants de la traite des personnes et de l'exploitation sexuelle dans la région de Montréal.

Le financement appuie le projet « Programme Alternative à l'industrie du sexe » de La Sortie, qui offre des services d'accompagnement pour améliorer le bien-être physique, psychologique et socio-juridique des femmes de la région montréalaise qui sont victimes ou survivantes de la traite des personnes ou de l'exploitation sexuelle. Les services comprennent de l'aide, du soutien ainsi que des ateliers de formation sur des sujets tel que la connaissance de soi et la réappropriation de sa sexualité, fondés sur la reconstruction de l'image et le développement des compétences.

Ce programme est spécialement conçu pour les jeunes femmes qui ne sont pas en mesure de recevoir le soutien dont elles ont besoin dans les centres de réhabilitation pour toxicomanes et les refuges pour femmes victimes de violence fondée sur le sexe, y compris la violence entre partenaires intimes. Les activités de La Sortie permettent aux participantes de développer leurs habiletés sociales et professionnelles afin d'améliorer leur bien-être, de régulariser leur situation, de trouver un logement et d'intégrer le marché du travail.

Le ministère de la Justice Canada appuie La Sortie dans le cadre du volet de la traite des personnes du Fonds d'aide aux victimes. Le Fonds d'aide aux victimes fournit un financement pour appuyer des projets et des activités qui visent à élaborer de nouvelles approches, facilitent l'accès à la justice, améliorent la capacité des fournisseurs de services, favorisent l'établissement de réseaux d'aiguillage et sensibilisent aux services offerts aux victimes d'actes criminels et aux membres de leur famille.

La Sortie est un organisme sans but lucratif qui accompagne les femmes qui vivent ou ont vécu de l'exploitation sexuelle, en particulier les jeunes femmes âgées de 18 à 35 ans. En utilisant une approche globale et de proximité, La Sortie offre aux participantes des services d'intervention et de logement visant la réinsertion sociale, des activités de prévention auprès des personnes à risque d'exploitation sexuelle ainsi que des activités de sensibilisation à l'exploitation sexuelle.

« La traite des personnes est un acte criminel dont la vaste majorité des victimes sont des femmes et des filles. L'investissement que nous faisons aujourd'hui à La Sortie améliorera leur accès à la justice et aux services et permettra d'améliorer leur bien-être. Il soutiendra aussi nos efforts nationaux et provinciaux pour lutter contre l'exploitation sexuelle et la traite des personnes dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes du Canada. »

L'honorable Arif Virani, C.P., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

« Ce sont les populations les plus vulnérables qui ont le plus besoin de notre appui, y compris les victimes et les survivantes de la traite des personnes et de l'exploitation sexuelle. Grâce à l'aide fédérale annoncée aujourd'hui, La Sortie sera en mesure de continuer à faire une différence auprès des femmes qui sont parvenues à quitter une situation abusive et qui tentent d'améliorer leur bien-être. »

Francis Scarpaleggia

Député de la circonscription Lac Saint-Louis

« Au nom des femmes que nous soutenons, nous exprimons notre reconnaissance envers le Fonds d'aide aux victimes de Justice Canada. Il nous permet de poursuivre notre mission auprès des femmes ayant vécu de l'exploitation sexuelle. Grâce à ce soutien financier, nous pouvons offrir des services d'accompagnement et d'hébergement à ces femmes courageuses qui cherchent à se reconstruire. »

Ronald Lepage

Directeur général de La Sortie

Faits en bref

La traite des personnes, souvent décrite comme une forme moderne d'esclavage, consiste à recruter, transporter et héberger des personnes ou à contrôler, diriger ou influencer leurs mouvements en vue d'exploiter leur travail, généralement à des fins d'exploitation sexuelle ou de travail forcé. Partout dans le monde, la traite peut prendre de nombreuses formes. Elle commence souvent en ligne - une tendance exacerbée par la pandémie de COVID-19.

Le rôle intégral de Justice Canada dans la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes se concentre sur deux résultats stratégiques : Les victimes et les survivantes et survivants de la traite des personnes ont accès à des services de soutien améliorés, tenant compte des traumatismes et de la culture. Le gouvernement du Canada , les agents des organismes d'application de la loi et les procureurs coordonnent leurs interventions contre la traite des personnes en promouvant un système de justice pénale axée sur les victimes, tout en s'appuyant sur les efforts actuels pour poursuivre les contrevenants.

dans la se concentre sur deux résultats stratégiques : Depuis le lancement de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes en 2019, Justice Canada a approuvé un financement de plus de 10,5 M$ pour soutenir 26 projets à travers le pays, qui fournissent des services et du soutien aux victimes et aux survivantes et survivants de la traite des personnes et de l'exploitation sexuelle.

en 2019, a approuvé un financement de plus de 10,5 M$ pour soutenir 26 projets à travers le pays, qui fournissent des services et du soutien aux victimes et aux survivantes et survivants de la traite des personnes et de l'exploitation sexuelle. Le volet axé sur la traite des personnes du Fonds d'aide aux victimes du ministère de la Justice Canada fournit spécifiquement des fonds aux partenaires pour les services et/ou des formations visant à améliorer l'accès à la justice et aux services pour les victimes et les survivantes et survivants de la traite des personnes, tout en tenant compte des traumatismes vécus.

fournit spécifiquement des fonds aux partenaires pour les services et/ou des formations visant à améliorer l'accès à la justice et aux services pour les victimes et les survivantes et survivants de la traite des personnes, tout en tenant compte des traumatismes vécus. Au Canada , la traite des personnes implique presque toujours l'exploitation sexuelle de jeunes femmes et de filles : les femmes et les filles représentent 94 % des victimes, tandis que les hommes et les garçons représentent 5,6 % des victimes. Environ le quart (24 %) des victimes étaient âgées de moins de 18 ans. Et parmi les incidents de traite des personnes signalés par la police au pays, 45 % des victimes sont des femmes âgées de 18 à 24 ans. Les Autochtones, les immigrants, les personnes handicapées et les personnes 2ELGBTQI+ courent aussi souvent de plus grands risques (Statistique Canada, 2022).

, la traite des personnes implique presque toujours l'exploitation sexuelle de jeunes femmes et de filles : les femmes et les filles représentent 94 % des victimes, tandis que les hommes et les garçons représentent 5,6 % des victimes. Environ le quart (24 %) des victimes étaient âgées de moins de 18 ans. Et parmi les incidents de traite des personnes signalés par la police au pays, 45 % des victimes sont des femmes âgées de 18 à 24 ans. Les Autochtones, les immigrants, les personnes handicapées et les personnes 2ELGBTQI+ courent aussi souvent de plus grands risques (Statistique Canada, 2022). Selon Statistique Canada, Montréal se situe au 3e rang des incidents de traite des personnes signalés à la police depuis 2011. Cependant, les données suggèrent également que les incidents de traite des personnes sont certainement sous-déclarés au Canada et dans le monde.

