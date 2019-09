Un nouveau directeur fintech et innovation à l'Autorité

MONTRÉAL, le 9 sept. 2019 /CNW Telbec/ - L'Autorité des marchés financiers est heureuse d'annoncer la nomination de M. Oumar Diallo au poste de directeur, fintech et innovation.

M. Diallo possède une solide expertise en analyse stratégique et réglementaire, en gestion des risques et en technologies financières. Avant de se joindre à l'Autorité, il occupait le poste de conseiller principal - chef d'équipe, gouvernance, risques et conformité chez PricewaterhouseCoopers, où il s'est illustré notamment par ses conseils et ses formations sur l'innovation technologique appliquée à la finance.