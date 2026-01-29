Un nouveau CPE accueille maintenant 50 enfants à Saint-Antonin

SAINT-ANTONIN, QC, le 29 janv. 2026 /CNW/ - La ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, et la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, ont procédé à l'inauguration de la nouvelle installation du CPE de Rivière-du-Loup, nommée La Salicorne.

Un coup de pouce concret pour les parents et leurs tout-petits

Cette nouvelle installation remplace l'ancienne connue sous le nom de « La Licorne ». Les 26 places subventionnées que cette dernière offrait seront transférées à La Salicorne et 24 nouvelles places s'ajoutent, pour un total de 50 places offertes au tarif quotidien de 9,65 $. Parmi celles-ci, 10 places sont réservées aux poupons, permettant ainsi de mieux répondre aux besoins des jeunes familles. Le projet a été rendu possible grâce au soutien financier de plus de 2,4 millions de dollars du gouvernement du Québec.

Une croissance qui profite aux familles

Avec cette ouverture, le CPE de Rivière-du-Loup compte sept installations, qui totalisent 324 places subventionnées contribuant activement à l'accès à des services de garde de qualité. Par ailleurs, dans la région du Bas-Saint-Laurent, 219 places subventionnées sont en cours de réalisation, ce qui témoigne de l'engagement du gouvernement du Québec à soutenir les familles.

Lors de l'inauguration, les ministres étaient accompagnées de la directrice générale du CPE de Rivière-du-Loup, Mme Marie-Claude Desbiens, et de la présidente du conseil d'administration du CPE de Rivière-du-Loup, Mme Salma Taktek.

Citations :

« Ce projet illustre concrètement notre engagement à offrir davantage de places subventionnées aux familles québécoises, là où les besoins sont bien réels. Ce sont 50 enfants qui peuvent bénéficier d'un service de garde éducatif de qualité, qui inclut des places pour les poupons, au tarif quotidien de 9,65 $. C'est une réponse directe aux réalités des jeunes familles et un investissement porteur pour l'avenir. Je suis très heureuse d'avoir pris part à cette inauguration qui marque le début d'une belle aventure! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Le passage de La Licorne à La Salicorne est une excellente nouvelle pour les familles de notre communauté. Les 26 places existantes sont maintenues et 24 nouvelles s'ajoutent, dont 10 pour les poupons. Cette nouvelle installation constitue un pas important vers l'équilibre des places en services de garde dans la circonscription. Je suis fière de voir un projet concret et essentiel se réaliser ici, pour offrir aux tout-petits un milieu sécurisant et stimulant et pour soutenir à la fois les familles et la vitalité de notre région. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Je remercie la Ville de Saint-Antonin pour sa collaboration proactive ainsi que le ministère de la Famille et les ministres pour leur engagement à offrir davantage de places en services de garde sécuritaires et adaptées aux besoins des familles de la MRC. Merci au personnel de La Licorne de même qu'à l'ensemble des partenaires et artisans du projet, pour leur travail, leur patience et leur dévouement. Enfin, je tiens à remercier à la nouvelle équipe d'éducatrices de La Salicorne, dont l'enthousiasme et la bienveillance feront de ce lieu un milieu de vie accueillant et inspirant pour les enfants. »

Marie-Claude Desbiens, directrice générale du CPE de Rivière-du-Loup

Faits saillants :

Depuis la mise en place du Grand chantier pour les familles, en octobre 2021, plus de 32 000 nouvelles places subventionnées ont été créées à l'échelle du Québec, ce qui inclut les places en milieu familial. Près de 12 500 autres places sont en cours de réalisation et viendront s'ajouter à celles déjà offertes.

En date du 30 novembre 2025, le Bas-Saint-Laurent comptait 4 980 places subventionnées.

Lien connexe :

Développement du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de la Famille, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/FamilleQuebec

https://www.instagram.com/familleqc

https://www.linkedin.com/company/ministere-famille-quebec

https://x.com/FamilleQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Source : Maya Dura, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, [email protected], 367 990-2589; Renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de la Famille relations, [email protected]