Avis aux médias - Conférence de presse de la ministre de la Famille

SAINTE-ANNE-DES-PLAINES, QC, le 5 févr. 2026 /CNW/ - La ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, invite les représentantes et représentants des médias à l'annonce de la conversion des places pour une garderie.

Pour l'occasion, la députée des Plaines, Mme Lucie Lecours, sera également présente.

Date : vendredi 6 février 2026

Heure : 9 h 15

Lieu : Sainte-Anne-des-Plaines (le lieu vous sera confirmé au moment de votre inscription)

Pour vous inscrire à cette activité de presse, veuillez communiquer avec Mme Maya Dura ([email protected]). Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce.

