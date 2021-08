Un nouveau chef de file de la découverte du médicament en chimie est né : NuChem Sciences fait l'acquisition d'OmegaChem

La transaction a été rendue possible grâce notamment à des investissements totaux de 37,6 M$ du Fonds de solidarité FTQ (17,4 M$), d' Investissement Québec (10,1 M $) et de BDC Capital (10,1 M$), en plus de la participation de HarveyCorp qui a acquis les immeubles.

« Nous sommes fiers de nous joindre à OmegaChem pour créer le plus important groupe de recherche contractuelle du Canada en découverte du médicament en chimie, grâce à nos 200 scientifiques chevronnés et notre personnel de soutien, a déclaré Marc LeBel, Pharm.D., président de NuChem. Le nouveau groupe consolidera la position des deux entreprises qui poursuivront leurs opérations en misant sur leurs expertises. »

« Nous assistons à la création d'une entreprise pleine de potentiel, qui devient un leader dans son domaine, s'est réjoui pour sa part François Laflamme, président d'OmegaChem. Les deux organisations étant chacune présentement dans un effort intensif de recrutement, cette transaction ne mènera à aucune perte d'emploi. »

« Grâce à une nouvelle offre de service intégrée et leur capacité pour des projets à haut niveau de difficulté, NuChem et OmegaChem sont maintenant mieux positionnés pour affronter la concurrence mondiale grandissante. Cette transaction témoigne du dynamisme des équipes dirigées par Marc LeBel et François Laflamme, de même que de l'ensemble du secteur québécois des sciences de la vie, a poursuivi Dany Pelletier, premier vice-président aux investissements du Fonds de solidarité FTQ. Cette transaction démontre une nouvelle fois notre volonté de soutenir avec du capital de développement les entreprises québécoises du domaine de la santé. »

« Nous sommes fiers de participer à cette acquisition, et de faire à nouveau équipe avec NuChem pour soutenir sa croissance. Ce faisant, nous contribuons, en complémentarité avec nos partenaires financiers, à la création d'un acteur québécois majeur dans les industries de la biotechnologie et des produits pharmaceutiques, en plus de consolider l'expertise québécoise dans le secteur crucial de la découverte du médicament », a ajouté Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

« BDC Capital est fière de contribuer à la création du plus important joueur du secteur des organisations de recherche contractuelles en découverte du médicament en chimie au Canada, et par le fait même, de pouvoir contribuer à l'évolution de la recherche dans le domaine des sciences de la vie. Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'épauler l'équipe de direction afin de concrétiser ses objectifs de croissance », a conclu Patrick Latour, premier vice-président, Capital de croissance et transfert d'entreprise, BDC Capital.

La découverte du médicament implique de concevoir et de faire la synthèse de nouvelles molécules ayant une activité biologique ou thérapeutique bénéfique pour la santé humaine et pouvant potentiellement devenir de nouveaux médicaments. Elle vise plus particulièrement à optimiser la fonction thérapeutique de certaines molécules dites « têtes de série » ou « composés phares » identifiées lors de criblages à haut débit ou par voie de synthèse, et ce, par le travail collaboratif étroit entre des équipes multidisciplinaires en chimie, biologie cellulaire, biochimie et pharmacologie animale.

Des avocats de Fasken ont agi à titre de conseillers juridiques de NuChem Sciences inc., des avocats de BCF ont agi à titre de conseillers juridiques des actionnaires d'OmegaChem inc. et des avocats de Blakes ont agi à titre de conseillers juridiques du Fonds de solidarité FTQ.

À propos de NuChem Sciences

NuChem Sciences offre une variété de services à l'international auprès de compagnies pharmaceutiques et biotechnologiques, afin de les aider à identifier et optimiser des molécules candidates aux études cliniques. Depuis ses débuts en 2011, NuChem a contribué à la découverte de plusieurs molécules qui ont progressé aux essais cliniques chez l'homme et qui sont candidates à devenir de nouveaux médicaments dans le futur.

À propos d'OmegaChem

Fondée en 1988, OmegaChem est une société canadienne manufacturière œuvrant en chimie organique, médicinale et des procédés. Les laboratoires d'OmegaChem sont à la fine pointe de la technologie et compte plus de 145 hottes chimiques.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses 723 501 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 17,2 milliards de dollars au 31 mai 2021, le Fonds appuyait 3 437 entreprises partenaires et 247 612 emplois.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Présente dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec propose également de nombreux services- conseils, dont l'accompagnement technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Et grâce à Investissement Québec International, elle accompagne aussi les entreprises québécoises en matière d'exportation tout en assurant la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

À propos de BDC Capital

BDC Capital est la division d'investissement de BDC, la banque des entrepreneurs canadiens. Avec plus de 3 milliards de dollars sous gestion, BDC Capital est un partenaire stratégique pour les entreprises les plus novatrices au pays. Elle offre une gamme complète de capital, autant pour les entreprises en phase d'amorçage que pour celles à la recherche d'investissement de croissance. BDC Capital soutient les entrepreneurs canadiens qui ont l'ambition de se démarquer à l'échelle mondiale. Visitez bdc.ca/capital.

