Éliminer les barrières pour soutenir les personnes entrepreneures 2ELGBTQI+ : le Fonds pour l'écosystème du tout premier Programme d'entrepreneuriat 2ELGBTQI+ du Canada est désormais ouvert aux candidatures d'organisations à but non lucratif.

TORONTO, le 4 déc. 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce 2ELGBTQI+ du Canada (CGLCC) annonce une étape importante dans la promotion de la diversité et de l'inclusion dans le paysage commercial canadien. Le Fonds pour l'écosystème, qui fait partie du Programme d'entrepreneuriat 2ELGBTQI+, est désormais ouvert aux candidatures émanant d'organisations à but non lucratif et d'organismes de bienfaisance enregistrés du bout à l'autre du pays. Le Programme d'entrepreneuriat 2ELGBTQI+, soutenu par un fonds de 25 millions de dollars de la part du gouvernement du Canada, marque un pas important vers la promotion d'une économie canadienne prospère et inclusive, en mettant l'accent sur les petites et moyennes entreprises (PME) au sein de groupes qui ont été et sont encore sous-représentés et désavantagés.

« Cette étape est une excellente nouvelle pour les personnes entrepreneures 2ELGBTQI+", déclare l'honorable Rechie Valdez, ministre de la Petite Entreprise. "Le Programme d'entrepreneuriat 2ELGBTQI+ est le premier du genre dans le monde et témoigne des mesures concrètes que prend notre gouvernement pour garantir aux personnes entrepreneus de tous horizons un accès égal au capital et aux ressources. En collaboration avec des partenaires tels que la CGLCC, nous mettons en place des programmes qui ont un véritable impact sur le renforcement de notre économie et la création d'emplois de qualité pour la classe moyenne canadienne. »

« Nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec d'autres organisations à but non lucratif et partenaires dans tout le pays par l'entremise de ce Fonds pour l'écosystème », déclare Darrell Schuurman, PDG et cofondateur de la CGLCC. « Ce programme soutiendra l'excellent travail déjà réalisé par ces organisations qui éliminent les barrières pour les personnes entrepreneures 2ELGBTQI+, en particulier ceux et celles issu.e.s de communautés marginalisées et défavorisées. C'est avec humilité et honneur que nous avons été choisis par Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour diriger ce programme. »

Le Fonds pour l'écosystème : investir dans des organisations à but non lucratif qui soutiennent les personnes entrepreneures 2ELGBTQI+

Le Fonds pour l'écosystème a été conçu pour soutenir les organisations à but non lucratif qui collaborent avec les personnes entrepreneures 2ELGBTQI+. Ces organisations peuvent désormais demander un financement pour soutenir deux catégories principales de projets :

Programmes de soutien aux personnes entrepreneures 2ELGBTQI+ : financement pour des projets sélectionnés provenant d'organisations de l'écosystème de soutien aux personnes entrepreneures 2ELGBTQI+, avec une attention particulière pour les projets d'aide aux personnes entrepreneures 2ELGBTQI+ mal desservies et les projets dans les régions où le soutien est limité.

Initiatives de renforcement des capacités internes : les organisations sont encouragées à développer leurs capacités internes, ce qui leur permet de mieux servir les personnes entrepreneures 2ELGBTQI+.

Les organisations à but non lucratif peuvent notamment soumettre leurs demandes de soutien par l'entremise du Fonds pour l'écosystème jusqu'à la fin du mois de janvier 2024 : https://cglcc.ca/programs/programme-dentrepreneuriat-2elgbtqi/?lang=fr

En savoir plus sur le Programme d'entrepreneuriat 2ELGBTQI+

Le Programme d'entrepreneuriat 2ELGBTQI+ vise à éliminer les obstacles au démarrage, au maintien et à la croissance d'une petite ou moyenne entreprise (PME) au Canada, en particulier les entreprises des groupes qui ont été et continuent d'être sous-représentés et désavantagés. Il offre un soutien ciblé pour améliorer la durabilité globale et stimuler la capacité de croissance, de compétitivité, d'innovation et de productivité en vue de générer des avantages économiques et sociaux plus importants.

Ce programme révolutionnaire est axé sur cinq objectifs clés :

Augmenter les occasions de renforcement des capacités et de développement des compétences des petites et moyennes entreprises au sein de la communauté 2ELGBTQI+;

Accroître la capacité des organisations de l'écosystème 2ELGBTQI+, en particulier dans les régions où le soutien de cet écosystème est limité ou inexistant;

Accroître la sensibilisation aux défis uniques rencontrés par les personnes entrepreneures 2ELGBTQI+;

Favoriser une communauté plus forte et interconnectée de personnes entrepreneures 2ELGBTQI+ et d'organisations de l'écosystème;

Renforcer la CGLCC dans sa mission de soutien aux entreprises 2ELGBTQI+ partout au Canada .

Cette initiative illustre l'engagement du Canada à créer un paysage commercial plus inclusif pour tout le monde. Le Fonds pour l'écosystème, dans le cadre du Programme d'entrepreneuriat 2ELGBTQI+, permet aux organisations à but non lucratif de donner le ton pour un avenir plus diversifié.

Pour en savoir plus sur le programme, rendez-vous sur https://cglcc.ca/programs/programme-dentrepreneuriat-2elgbtqi/?lang=fr

Ce projet est financé par le gouvernement du Canada

À propos de la Chambre de commerce 2ELGBTQI+ du Canada

La Chambre de commerce 2ELGBTQI+ du Canada (CGLCC) relie les entreprises détenues par des personnes 2ELGBTQI+ du Canada à l'ensemble de la communauté des affaires et des entreprises. Elle stimule la croissance économique en soutenant et en encourageant les entreprises, les personnes entrepreneures et étudiantes 2ELGBTQI+ et leurs allié.e.s, mais aussi en aidant le monde des affaires canadien à établir des liens avec la communauté d'affaires 2ELGBTQI+. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.cglcc.ca

