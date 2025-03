CALGARY, AB, le 11 mars 2025 /CNW/ - La scène artistique de Calgary sera plus dynamique et plus inclusive grâce à un nouvel espace pour le National accessArts Centre (NaAC). Le Centre multidisciplinaire pour les personnes handicapées et les arts communautaires (Centre multidisciplinaire) fournira un espace durable permettant aux artistes vivant avec un handicap de briller.

Annoncé par le député George Chahal, ce projet bénéficie d'un investissement fédéral de plus de 8,2 millions de dollars au titre du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs.

Le National accessArts Centre a besoin d'un nouveau bâtiment, car son emplacement actuel devra être démoli en raison de l'effondrement de l'Aréna Fairview en 2018. Le Centre multidisciplinaire répondra au besoin d'un espace accessible pour les arts à Calgary. L'installation carboneutre - la première du genre en Amérique du Nord - comprendra une salle multifonctionnelle de présentation et de formation, une galerie d'arts visuels, un café d'entreprise sociale et des espaces de rassemblement extérieurs. De plus, le Centre multidisciplinaire inclura des espaces pouvant être utilisés par l'ensemble de la collectivité.

Le National accessArts Centre offre des occasions de formation, de création et d'exposition aux artistes, créateurs, producteurs et interprètes vivant avec un handicap développemental, physique ou acquis. Fondé en 1975, le Centre soutient plus de 350 artistes à Calgary et dans le sud de l'Alberta et a récemment ouvert le Centre des arts communautaires Won Lee du NaAC à Toronto.

« La nouvelle installation carboneutre qui accueillera le Centre multidisciplinaire pour les personnes handicapées et les arts communautaires créera un espace libre d'obstacles qui permettra aux Calgariens et aux visiteurs d'admirer la créativité des artistes vivant avec un handicap. Cet espace renforcera la scène artistique et culturelle de Calgary, tout en offrant de nouvelles possibilités de création comme nulle part ailleurs au Canada. Le gouvernement fédéral continuera d'investir dans des projets qui favorisent un avenir plus vert, plus inclusif et plus accessible pour les Calgariens et l'ensemble des Canadiens. »

George Chahal, député de Calgary Skyview, au nom de l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités.

« Cet investissement du gouvernement du Canada ne change pas seulement la donne pour le National accessArts Centre (NaAC), mais aussi pour les artistes vivant avec un handicap et l'écosystème artistique dans son ensemble partout au Canada. Grâce au soutien des programmes multidisciplinaires du NaAC, les artistes canadiens vivant avec un handicap ont pu démontrer sur la scène nationale et internationale qu'ils font preuve d'une créativité extraordinaire et qu'ils méritent la place qui leur revient dans le secteur des arts et de la culture. Grâce à ce financement fédéral, nous pouvons maintenant construire un lieu qui répond aux besoins de nos artistes - et à leurs ambitions. »

Dr Stephanie Chipeur, présidente du Conseil d'administration du NaAC

« L'annonce d'aujourd'hui représente le plus important investissement de l'histoire du Canada dans le secteur des arts pour les personnes handicapées. Une fois achevé, notre centre multidisciplinaire pour les personnes handicapées et les arts deviendra la première installation artistique dédiée à la communauté des personnes handicapées en Amérique du Nord, et cimentera le National accessArts Centre - et le Canada - en tant que chef de file mondial de la formation et de la présentation des arts pour les artistes vivant avec un handicap. Ce financement aura un effet d'entraînement à l'échelle mondiale. »

Jung-Suk (JS) Ryu, président et chef de la direction pour l'organisation du National accessArts Centre

Le gouvernement fédéral investit 8 266 163 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions de dollars jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets sous le BCVI.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, y compris les populations autochtones dans les centres urbains.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la page: Logement, Infrastructures et Collectivités Canada - Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs.

- Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs. Alors que le monde s'oriente vers une économie nette zéro, les gens qui vivent et travaillent dans les Prairies prennent des mesures concrètes et s'emploient à tirer parti des possibilités croissantes de développement économique.

Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui souligne la nécessité d'une approche collaborative et régionale de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives bénéficiant d'investissements importants. Le Cadre constitue la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants. PrairiesCan, le ministère fédéral qui diversifie l'économie dans l'ensemble des prairies canadiennes, a consacré 100 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets alignés sur les domaines prioritaires identifiés par les intervenants des Prairies afin de créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et pour le Canada .

. Logement, Infrastructures et Collectivités Canada appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins.

appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins. Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

