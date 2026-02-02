MONTRÉAL, le 2 févr. 2026 /CNW/ - Intelcom annonce l'ouverture prochaine d'un nouveau centre de tri automatisé de 190 000 pi² dans le parc industriel Champlain, à Candiac, développé par Rosefellow. Conçu sur mesure et doté d'installations à la fine pointe de la technologie, ce centre de tri deviendra un maillon stratégique dans l'expansion du réseau d'Intelcom et accueillera à terme plus de 170 employés.

Ce projet s'inscrit dans une démarche d'optimisation des opérations dans le Grand Montréal, tout en soutenant la vision d'automatisation des plus grands centres de tri de l'entreprise. Il fait suite à l'ouverture du site de Laval en 2025 et contribue à renforcer un réseau national qui dessert aujourd'hui 96 % de la population canadienne.

Un site sur mesure pour renforcer le réseau québécois

Avec ce nouveau site de Candiac, Intelcom poursuit l'avancement et la consolidation de ses infrastructures au Québec, où l'entreprise compte plus de 2 000 employés, dont près de 600 à son siège social de Montréal, situé dans Griffintown.

Stratégiquement positionné à la jonction des autoroutes 15 et 30, le futur centre de tri viendra rééquilibrer les volumes dans le Grand Montréal entre les installations de Laval, d'Anjou et de Candiac, en plus de renforcer la présence d'Intelcom sur la Rive‑Sud. Ce centre permettra également d'augmenter la capacité de traitement des colis et d'améliorer la performance opérationnelle grâce à l'intégration de technologies de tri à haut rendement.

Il s'agit de la deuxième collaboration entre Intelcom et Rosefellow dans le Grand Montréal : le centre de tri automatisé de Laval inauguré en 2025 est également le fruit de ce partenariat.

À Candiac, le début des travaux est prévu en mai 2026. La construction implique un investissement de plus de 45 M$ par Rosefellow.

Transition des opérations de Saint-Laurent et de Beloeil

La construction du nouveau centre de Candiac entraînera, au cours des prochains mois, la transition des opérations à l'installation actuelle de Saint-Laurent. Le plan de transition inclut un accompagnement de proximité pour le personnel. La majorité des employés concernés se verront offrir des opportunités de relocalisation dans les installations existantes du Grand Montréal - Anjou, Laval et Candiac - afin d'assurer la continuité de l'emploi et de préserver l'expertise opérationnelle interne. Un service est déjà en place afin d'offrir aux employés un soutien rapide dans le choix de leur prochaine affectation.

Quant à elles, les opérations de la station de tri de Beloeil seront transférées à Candiac et la quasi-totalité des employés auront la possibilité de suivre Intelcom dans cette transition.

À propos d'Intelcom

Fondée en 1986 et basée à Montréal, Intelcom Courrier Canada Inc. est une entreprise de technologie logistique spécialisée dans la livraison du dernier kilomètre. Grâce à son réseau canadien couvrant 96 % de la population et à une plateforme technologique propriétaire, Intelcom offre des solutions complètes, simples, rapides et prévisibles de livraison et de retours de colis partout au pays.

Son expertise combinée en technologie et en logistique permet d'offrir aux détaillants et à leurs clients des solutions de livraison modernes, flexibles et adaptées à leurs besoins. En plus d'opérer sous le nom Intelcom au Québec, l'entreprise exerce ses activités sous la marque Dragonfly ailleurs au Canada, ainsi qu'en Australie depuis 2021 et aux Pays‑Bas depuis 2025.

Pour en savoir plus sur Intelcom, consultez intelcom.ca

À propos de Rosefellow

Fondée à Montréal, Rosefellow est une société de développement immobilier spécialisée dans les projets industriels et résidentiels de grande envergure. L'entreprise privilégie des emplacements stratégiques, une exécution rigoureuse et une vision à long terme afin de créer des actifs durables et de qualité institutionnelle à travers le Canada.

