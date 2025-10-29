MONTRÉAL, le 29 oct. 2025 /CNW/ - Intelcom Courrier Canada inc. (Intelcom | Dragonfly), chef de file mondial en livraison du dernier kilomètre offrant des solutions flexibles et durables à grande échelle pour les détaillants et les partenaires logistiques (3PL) sur trois continents, rend désormais ses services accessibles aux commerçants du Canada et de l'Australie via la plateforme ConnectShip.

Intelcom Dragonfly (Groupe CNW/Intelcom)

« Grâce à l'intégration de nos services de livraison à la plateforme ConnectShip, les détaillants bénéficient maintenant de la fiabilité et de la flexibilité d'Intelcom | Dragonfly pour la livraison du dernier kilomètre, » souligne Jean-Daniel Gervais, vice-président, développement des affaires mondiales et gestion de la clientèle chez Intelcom | Dragonfly. « Nous nous appuyons sur les forces des deux organisations pour bonifier la valeur offerte à nos partenaires du secteur du commerce de détail au Canada et en Australie. »

En s'associant à des plateformes comme ConnectShip, Intelcom | Dragonfly permet aux expéditeurs de connecter leurs opérations à ses solutions de livraison à la fine pointe. Cette approche flexible donne aux entreprises de toutes tailles la possibilité d'optimiser leur logistique, de s'adapter rapidement aux nouvelles exigences du marché et de surpasser les attentes de leur clientèle.

« Nous sommes fiers d'accueillir Intelcom | Dragonfly sur la plateforme ConnectShip, » affirme Bruce Sale, directeur des opérations chez ConnectShip. « Leur engagement envers des solutions de livraison évolutives et axées sur la technologie s'harmonise parfaitement avec notre mission : offrir aux expéditeurs plus de choix et de flexibilité. Cette intégration élargit notre soutien aux détaillants canadiens et internationaux qui recherchent une performance fiable pour la livraison du dernier kilomètre, tout en assurant la conformité et le contrôle. »

À propos d'Intelcom | Dragonfly

Fondée en 1986 et basée à Montréal, Québec, Intelcom | Dragonfly est un leader mondial en logistique du dernier kilomètre. L'entreprise se spécialise dans le développement de solutions de livraison innovantes, évolutives et durables pour les détaillants et les partenaires logistiques (3PL). En partenariat avec les principaux acteurs du commerce électronique, Intelcom | Dragonfly assure la livraison rapide, fiable et flexible de colis et la gestion des retours au Canada, en Australie et aux Pays-Bas. La marque Dragonfly représente les opérations internationales d'Intelcom et son engagement continu à offrir des solutions logistiques efficaces à grande échelle.

À propos de ConnectShip

Depuis 1980, ConnectShip développe, maintient et soutient une technologie complète d'expédition multi-transporteurs. L'entreprise collabore étroitement avec des transporteurs de colis, de courrier, de fret léger (LTL), de livraison le jour même, internationaux et régionaux afin d'offrir l'un des ensembles de services d'expédition les plus complets sur le marché. Son API et ses logiciels clients peuvent fonctionner de façon autonome ou s'intégrer facilement aux systèmes d'affaires existants, s'adaptant sans effort à la croissance des clients. Pionnière des solutions d'expédition multi-transporteurs, ConnectShip continue de se démarquer en aidant les entreprises de tous secteurs à simplifier, rationaliser et optimiser leurs opérations d'expédition.

