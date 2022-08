GLACE BAY, NS, le 11 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière et député de Cap-Breton--Canso, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Brian Comer, ministre responsable de la Jeunesse et du Bureau de la Santé mentale et des Dépendances et député provincial de Cap-Breton-Est, au nom de l'honorable Pat Dunn, ministre des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine, et Erika Shea, présidente-directrice générale de New Dawn Entreprises Ltd., ont annoncé plus de 14,8 millions de dollars en financement conjoint pour la construction du nouveau centre des jeunes et de la communauté de Glace Bay, une installation carboneutre qui fournira à la collectivité un espace accueillant et inclusif. John White, député provincial de Glace Bay-Dominion, était aussi présent, ainsi que Dave Sawler, président-directeur général et fondateur de Undercurrent Youth Centre.

« De grandes choses peuvent se produire dans les petites communautés. Les collectivités du Cap-Breton et du Nord-Est de la Nouvelle-Écosse sont plus fortes grâce à des organisations comme New Dawn et Undercurrent. Notre gouvernement est fier de soutenir leur travail en finançant ce nouveau centre communautaire à Glace Bay, qui apportera une nouvelle vie dynamique au centre-ville. Cette installation respectueuse de l'environnement offrira un lieu chaleureux et accueillant aux résidents de tous âges et de toutes capacités », a déclaré Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton-Canso, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités.

« Il y a d'excellents organismes qui font une différence dans la vie des jeunes et des familles à Glace Bay et dans tout le Cap-Breton, et la communauté a besoin d'un espace pour offrir des services et des possibilités pour aider la prochaine génération à s'épanouir. Les carrefours communautaires jouent un rôle essentiel dans l'établissement de collectivités plus fortes et plus saines, et nous sommes heureux de travailler avec des partenaires fédéraux et locaux pour faire de cette nouvelle installation une réalité », a déclaré l'honorable Brian Comer, ministre responsable du Bureau des Dépendances et de la Santé mentale, ministre responsable de la Jeunesse et député provincial de Cap-Breton-Est, au nom de l'honorable Pat Dunn, ministre des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine.

« Glace Bay a une riche histoire de résilience, de talent, d'hospitalité et de générosité. C'est une communauté qui se trouve le long de l'un des plus beaux littoraux du monde. Cependant, les multiples générations de récession économique et industrielle qui ont suivi l'exploitation minière ont créé une communauté qui, de l'avis général, lutte pour que la prochaine génération soit en bonne santé, entière et capable de commencer à se reconstruire. L'investissement annoncé aujourd'hui ne se présente qu'une fois par génération. Cet investissement, ce bâtiment, va remodeler le Glace Bay que nous connaissons, aujourd'hui et pour les générations à venir. », a déclaré Erika Shea, présidente-directrice générale de New Dawn Entreprises Ltd.

Établie en Nouvelle-Écosse, New Dawn Enterprises Ltd. est une entreprise sociale qui élabore des solutions communautaires pour les défis et les possibilités au niveau local, notamment les initiatives comme le logement, les soins aux personnes âgées à la maison, la livraison de repas, les arts et les services d'accueil en immigration.

Une fois terminé, le centre des jeunes et communautaire de Glace Bay accueillera une installation communautaire multifonctionnelle pour offrir aux familles et aux jeunes vulnérables un espace accueillant et inclusif où ils pourront accéder aux services et au soutien dont ils ont besoin.

La nouvelle installation carboneutre de 26 000 pieds carrés comprendra un espace polyvalent pour les jeunes, les familles et les aînés, des espaces récréatifs intérieurs et extérieurs, une cuisine commerciale pour y offrir des activités, une garderie avec une aire de jeux intérieure, un lieu de rencontre pour la collectivité et un café communautaire.

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit plus de 8,8 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse alloue 6 millions de dollars au projet et New Dawn Enterprises Ltd obtiendra le reste du financement.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs fait partie intégrante du Plan climatique renforcé du Canada . Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le Canada .

. Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le . Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Les gouvernements provinciaux/territoriaux, les administrations municipales et régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif et les organisations autochtones intéressés par le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs sont invités à soumettre une demande par l'entremise du site Web d'Infrastructure Canada.

Les demandes visant des projets de rénovation de bâtiments communautaires existants de grande envergure ou de nouveaux projets de bâtiments communautaires, dont le coût total admissible se situe entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars, ont été acceptées dans le cadre d'un processus concurrentiel qui a pris fin le 6 juillet 2021. Un deuxième processus concurrentiel est prévu plus tard en 2022, mais la date n'a pas encore été déterminée. Les renseignements relatifs au deuxième processus seront publiés sur le site Web d'Infrastructure Canada - Bâtiments communautaires verts et inclusifs dès qu'ils seront disponibles.

Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains.

comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement du Canada au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

Liens connexes

