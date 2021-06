Un nouveau Carrefour communautaire dans Émard-Saint-Paul

« La création de ce carrefour communautaire est importante pour nous. Il s'agit d'un de nos engagements majeurs pour ce coin du Sud-Ouest et il nous permet d'agir de façon concertée afin de mieux soutenir les organismes communautaires locaux et la population dans son ensemble. Cette acquisition reflète notre engagement d'offrir aux organismes des locaux à prix abordables. Ce Carrefour deviendra un levier additionnel pour soutenir les organismes dans leur fonctionnement et contribuera à l'essor de notre collectivité », a déclaré Benoit Dorais, maire de l'Arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville de Montréal.