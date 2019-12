Un Noël rempli d'amour pour tous les Grandes Amies et les Grands Amis

« C'est grâce à la générosité des gens de cœur qui offrent leur temps et leur appui financier que nous pourrons encore cette année offrir des Fêtes dignes à chacune et chacun des 1 650 Grandes Amies et Grands Amis qui font partie de la grande famille des Petits Frères. Si nous voulons renverser la tendance de l'isolement croissant des personnes de grand âge, nous aurons besoin que tous s'y mettent et posent un geste pour que nos personnes aînées puissent vieillir sereinement et avec le sentiment de compter pour quelqu'un. Nous avons besoin de votre appui, et ce, tout au long de l'année. » mentionne Caroline Sauriol, directrice générale des Petits Frères.

La période des Fêtes est particulièrement difficile pour celles et ceux qui souffrent de solitude. Chez Les Petits Frères, personne ne sera oublié; cela fait partie de notre engagement pour chaque Grande Amie et Grand Ami que nous accueillons dans notre grande famille. Des visites à domicile et des célébrations seront organisées dans les 15 équipes à travers la province où Les Petits Frères sont présents : Basses-Laurentides, Laval, Lévis, Longueuil, Montréal (Centre, Ouest-de-l'Ile, Pointe-de-l'Ile, Sud-Ouest), Québec, Rimouski, Saguenay, Sherbrooke, Sud-de-Lanaudière, Thetford Mines, Trois-Rivières.

Des invités de marque se joignent aux Petits Frères de Montréal pour célébrer avec eux le 25 décembre

Pour la 34e année, le Centre Sheraton Montréal offrira gracieusement le dîner de Noël à 450 Grandes Amies et Grands Amis ainsi qu'aux bénévoles. Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Béatrice Picard, marraine de l'organisme depuis 12 ans et Marie-Thérèse Fortin, porte-parole des Petits Frères depuis 2017, partageront ces beaux moments avec les convives. Au menu : un succulent repas traditionnel, de la musique et beaucoup de tendresse.

À propos des Petits Frères

Fort de son expérience des 57 dernières années en accompagnement des personnes de grand âge seules de 75 ans et plus, l'organisme se dédie à briser leur isolement et partage avec elles amour, joie et tendresse, afin qu'elles se sentent vivantes et importantes jusqu'à la fin de leur vie. Au fil des ans, ce sont plus de 8 500 personnes aînées qui ont vu leur vie ainsi changée, des milliers de personnes qui ont su qu'elles comptaient à nouveau pour quelqu'un et ce, jusqu'au bout de leur vie. La durée d'accompagnement des Grandes Amies et des Grands Amis est d'en moyenne 4 ans.

Le Québec compte près de 640 000 personnes âgées de 75 ans ou plus, et ce nombre ira en croissant jusqu'à ce que ces personnes âgées composent 14,7 % de la population du Québec d'ici 2036. Ce sont aujourd'hui 55 000 personnes âgées qui sont à risque de vivre l'isolement social et qui trop souvent, souffrent derrière les portes closes. Avec l'important accroissement de la part démographique des personnes aînées au Québec, plus que jamais l'action des Petits Frères est capitale pour briser l'isolement social. Pour plus d'information, faire un don ou devenir bénévole : petitsfreres.ca ou 1 866 627-8653. Les Petits Frères sont agréés par le Programme de normes d'Imagine Canada attestant la qualité, l'efficience et la transparence de l'organisme.

Avis aux médias

Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à un point de presse au cours duquel la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, fera une annonce concernant l'isolement social des aînés.

Date : Le mercredi 25 décembre 2019



Heure : 10h45



Lieu : Corridor, 4e étage

Le Centre Sheraton Montréal

1201 Boulevard René-Lévesque O,

Montréal, QC H3B 2L7

SOURCE Les Petits Frères

Renseignements: Entrevues : Andrée-Anne Dionne-Emond, Responsable des communications, 514-755-0576, aadionne-emond@petitsfreres.ca

