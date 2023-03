Un montant record pour le Défi ski Leucan 2023

Près de 1,4 million amassé pour soutenir les familles d'enfants atteints de cancer

MONTREAL, le 28 mars 2023 /CNW/ - Leucan, l'Association pour les enfants atteints de cancer et leur famille, est fière d'annoncer que le Défi ski Leucan 2023, coprésenté par Fenplast et Desjardins, a permis d'amasser 1,4 million de dollars pour les enfants atteints de cancer et leur famille, un montant record pour une deuxième année consécutive. Depuis la première édition en 2006, plus de 10 millions ont été amassés par plus de 27 000 skieurs et planchistes.

Équipe au Défi ski Leucan 2023 (Groupe CNW/Leucan)

Le Défi ski Leucan a eu lieu sur six différentes montagnes à travers la province de Québec cette année. Seuls ou en équipe, les participants s'engageaient à amasser des dons pour les enfants atteints de cancer et leur famille et à relever le défi de skier pendant plusieurs heures.

Le Défi ski Leucan, un événement essentiel à la mission de Leucan

Lors de cette édition du Défi ski Leucan, les participants se sont mobilisés en grand nombre pour la cause : ce sont 2241 skieurs et planchistes qui ont dévalé les pentes en solidarité envers les enfants atteints de cancer.

« Le Défi ski Leucan est un événement essentiel pour Leucan. Nous sommes extrêmement fiers et touchés de pouvoir compter sur nos fidèles participants qui se dépassent pour la cause année après année. Leur grand dévouement à Leucan transparait dans le résultat d'aujourd'hui! J'en profite pour remercier toutes les montagnes participantes pour leur accueil et leur précieux engagement au Défi ski Leucan. Vous avez un impact direct sur des centaines de familles québécoises », mentionne Juli Meilleur, directrice générale de Leucan.

Le volet corporatif, un succès sur toute la ligne!

Pour une première fois cette année, le volet corporatif était offert aux participants sur toutes les montagnes. Ce volet fut un succès sur toute la ligne avec les 1207 personnes inscrites, ce qui représente plus de la moitié des participants.

Le volet corporatif consistait à créer une équipe de quatre à huit personnes, à amasser un minimum de 1500 $ ou 2000 $* pour Leucan et à participer à des activités de teambuilding.

*Le montant minimum variait d'une montagne à l'autre.

Une réussite grâce à des partenaires au grand cœur

Leucan souligne la générosité des coprésentateurs du Défi ski Leucan, Fenplast et Desjardins ainsi que du porte-parole provincial, Félix Séguin. Leucan tient également à remercier les bénévoles, partenaires et commanditaires régionaux, qui, sans eux, cette 18e édition n'aurait pu être possible.

Pour plus de renseignements sur le Défi ou sur la 18e édition, visitez le www.defiski.com

À propos du Défi

Le Défi ski Leucan, c'est des heures de ski ou de planche à neige et plusieurs activités sur six montagnes au Québec en soutien aux enfants atteints de cancer et leur famille. Il s'agit d'une activité conviviale, familiale et participative à la portée des gens de tous âges. Les participants forment une équipe d'une à quatre personnes et amassent un minimum de 500 $ en dons pour Leucan pour participer au volet participatif. Chaque membre de l'équipe doit effectuer une descente à l'heure pendant tout l'événement. Visitez le defiski.com.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

SOURCE Leucan

Renseignements: Sandra Gomez, Coordonnatrice aux communications, Leucan, 418 805-0690, [email protected]