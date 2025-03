Le Québec fait un pas de plus pour les enfants - Une entente cruciale entre les gouvernements du Québec et du Canada pour soutenir l'alimentation scolaire

VARENNES, QC, le 7 mars 2025 /CNW/ - Le Club des petits déjeuners applaudit le gouvernement du Québec qui a conclu une entente avec le gouvernement du Canada dans le but d'élargir le Programme national d'alimentation scolaire. L'entente bonifiera les programmes actuels grâce à un investissement de 65,2 millions $ pour trois ans. Cette étape importante représente un pas supplémentaire vers un accès à des aliments nutritifs pour un plus grand nombre d'enfants.

Lors de l'annonce officielle qui a eu lieu à Varennes, l'équipe du Club des petits déjeuners, en compagnie d'autres acteurs en alimentation scolaire étaient présents aux côtés du ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Jean-Yves Duclos, et du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans l'investissement d'un milliard de dollars annoncé en avril 2024 par le Gouvernement du Canada pour étendre et soutenir les programmes en alimentation scolaire. Au nom des enfants, le Club des petits déjeuners célèbre l'ajout d'investissements en alimentation scolaire. Toute l'équipe et tous les partenaires du Club des petits déjeuners sont fiers de voir le Québec se joindre aux côtés des huit juridictions visant à bâtir un avenir plus équitable pour les jeunes.

Tommy Kulczyk, président et chef de la direction, a déclaré : « Nous saluons cette entente qui démontre une volonté claire de continuer de prioriser le bien-être des enfants. Cette initiative permettra d'atténuer les effets du coût élevé des aliments sur les familles et de garantir l'accès à une alimentation nutritive à l'école, un élément essentiel pour leur réussite scolaire. Nous croyons fermement que l'accès à des aliments nutritifs et locaux est primordial pour assurer un avenir prometteur ».

« Depuis que nous travaillons étroitement avec le gouvernement du Québec, nous sentons une réelle écoute de sa part et une profonde envie de contribuer à la cause pour améliorer le quotidien des enfants. Cette nouvelle entente que Québec a réussi à conclure dans les temps avec Ottawa améliorera l'offre alimentaire dans les écoles du Québec. Nous nous en réjouissons profondément » a ajouté Marie-Claude Bienvenue, vice-présidente des relations gouvernementales et municipales - Québec.

Dans les semaines et mois à venir, fort de ses 30 ans d'expérience et de son engagement à nourrir les enfants, le Club des petits déjeuners poursuivra sa collaboration étroite avec le gouvernement du Québec, les communautés scolaires et l'ensemble des parties prenantes pour renforcer et élargir l'accès à une alimentation nutritive à l'école.

À propos du Club des petits déjeuners

Depuis 1994, le Club des petits déjeuners travaille avec des partenaires de tous les secteurs pour aider les enfants à accéder à un petit déjeuner nutritif et à atteindre leur plein potentiel. Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gouvernance et reconnu par Aliments du Québec pour sa valorisation des produits alimentaires locaux en plus de ses efforts à travers le Canada, le Club des petits déjeueners contribue à rejoindre des enfants dans toutes les provinces et tous les territoires à travers le pays.

SOURCE Club des petits déjeuners

Personne-ressource pour les médias : Sabrina Martin, TACT, 418 515-3632, [email protected]